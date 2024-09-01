ОБЗОР МАТЧА | Таллиннский „Калев/Крамо“ обыграл в финале товарищеского турнира чемпиона Швеции

„Калев“ выиграл первую четверть со счетом 18:15, но на перерыв команды ушли при счете 37:37. Во второй половине встречи борьба за очки продолжалась, и хотя за 52 секунды до конца встречи хозяева вели выигрывали со счетом 76:73, „Калев/Крамо“ выиграл 79:76 благодаря броскам Каспера Суурору и Патрика Тейпа.