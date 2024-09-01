Баскетбол
01.09.2024, 12:00

ОБЗОР МАТЧА | Таллиннский „Калев/Крамо“ обыграл в финале товарищеского турнира чемпиона Швеции

 
„Калев/Крамо“
„Калев/Крамо“
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Действующий чемпион Эстонии по баскетболу „Калев/Крамо“ в эти выходные проводил свои первые товарищеские игры сезона в Стокгольме. В финале турнира наша команда обыграла шведским клуб „Норрчёпинг Долфинс“ со счетом 79:76.

„Калев“ выиграл первую четверть со счетом 18:15, но на перерыв команды ушли при счете 37:37. Во второй половине встречи борьба за очки продолжалась, и хотя за 52 секунды до конца встречи хозяева вели выигрывали со счетом 76:73, „Калев/Крамо“ выиграл 79:76 благодаря броскам Каспера Суурору и Патрика Тейпа.

В субботу таллиннская команда „Калев/Крамо“ одержала победу над датским топ-клубом „Баккен Беарс“ со счетом 89:76. Самыми результативными игроками в составе нашей команды стали Анрийс Мишка и Артём Ковалов, каждый из которых набрал по 14 очков.

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