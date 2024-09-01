Эстонская легкоатлетка завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира

В финале 19-летняя Кармен Бруус успешно преодолела высоты 1.75, 1.80, 1.84 и 1.87 метра с первой попытки. Затем, с третьей попытки, она установила свой лучший результат сезона — 1.89 метра, что обеспечило ей бронзовую медаль.

Ангелина Топич из Сербии также преодолела высоту 1,89 метра с третьей попытки. Промежуточным лидером была австралийка Изобелль Луисон-Роу, взявшая эту высоту с первой попытки. Когда планка поднялась на 1,91 метра, ни Бруус, ни Луисон-Роу не смогли ее преодолеть. Однако Топич, которая ранее завоевала серебро на чемпионате Европы среди взрослых в Риме, взяла высоту с первой попытки и завоевала золото.

Изобелль Луисон-Роу, побившая свой личный рекорд, преодолев 1,89 метра с первой попытки, завоевала серебряную медаль. Кармен Бруус, улучшившая свой лучший результат сезона на два сантиметра, стала бронзовым призером.

Для Кармен Бруус это уже вторая медаль на чемпионате мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Два года назад в Колумбии она завоевала золотую медаль.

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