В секторе Газа найдены тела шести израильских заложников
Тела шести израильтян были обнаружены в подземном тоннеле в районе города Рафах. Среди жертв - четверо мужчин и две женщины, сообщает DW.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила тела шести заложников в секторе Газа, сообщил утром в воскресенье, 2 сентября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Накануне вечером армия лишь сообщила об обнаружении нескольких тел, подробности не приводились. Теперь же, после многочасовой проверки, установлены личности погибших - четырех мужчин и двух женщин.
Это Херш Голдберг-Полин (23 года), Александр Лобанов (32), Алмог Саруси (27), Ори Данино (25), Кармел Гат (40) и Эжен Йерушалми (24). По данным форума родственников заложников, не менее пяти из них были захвачены 7 октября на музыкальном фестивале Nova в пустыне Негев неподалеку от границы с сектором Газа. По словам Даниэля Хагари, все шестеро были жестоко убиты боевиками палестинского радикального движения ХАМАС незадолго до обнаружения тел.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffeb Seibert) написал в микроблоге Х: „Мы присыпаемся с ужасной новостью, что найдены еще шесть мертвых заложников, убитых ХАМАС. Одна из погибших - Кармел Гат. С 7 октября наше посольство вместе с ее семьей боролись за ее освобождение. Наши сердца со всеми обездоленными семьями“.
Нападение ХАМАС на Израиль
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.
Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 40,7 тыс. человек, еще более 94 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.