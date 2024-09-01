В секторе Газа найдены тела шести израильских заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила тела шести заложников в секторе Газа, сообщил утром в воскресенье, 2 сентября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Накануне вечером армия лишь сообщила об обнаружении нескольких тел, подробности не приводились. Теперь же, после многочасовой проверки, установлены личности погибших - четырех мужчин и двух женщин.

Это Херш Голдберг-Полин (23 года), Александр Лобанов (32), Алмог Саруси (27), Ори Данино (25), Кармел Гат (40) и Эжен Йерушалми (24). По данным форума родственников заложников, не менее пяти из них были захвачены 7 октября на музыкальном фестивале Nova в пустыне Негев неподалеку от границы с сектором Газа. По словам Даниэля Хагари, все шестеро были жестоко убиты боевиками палестинского радикального движения ХАМАС незадолго до обнаружения тел.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffeb Seibert) написал в микроблоге Х: „Мы присыпаемся с ужасной новостью, что найдены еще шесть мертвых заложников, убитых ХАМАС. Одна из погибших - Кармел Гат. С 7 октября наше посольство вместе с ее семьей боролись за ее освобождение. Наши сердца со всеми обездоленными семьями“.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.