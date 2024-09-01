Несу ответственность, будем разбираться. За 20 лет трагедия в Беслане до конца так и не расследована

В ходе штурма 3 сентября погибли 334 человека (186 из них — дети и подростки до 18 лет). Спустя 20 лет уголовное дело все еще не закрыто — это означает, что имена ответственных за штурм так и не названы. И это отсутствие виновных, отсутствие правды на государственном уровне — самая большая боль жителей Беслана.

Захват

Лето 2004 года в России по уровню тревожности было сопоставимо с нынешним военным временем.

В июне большой отряд боевиков во главе с самым известным полевым командиром тех дней Шамилем Басаевым напал на ингушскую Назрань. Тогда погибли 95 человек. В этом отряде были как минимум девять человек, которые в сентябре атакуют бесланскую школу.

24 августа террористки-смертницы проникли в самолеты, летевшие из московского Домодедово в Волгоград и Сочи. В полете они привели в действие взрывные устройства. В обоих самолетах погибло 90 человек.

31 августа восемь человек погибли после подрыва смертницы у станции метро Рижская в Москве.

В эти же дни несколько десятков боевиков находились в лесу близ села Пседах на территории Ингушетии и готовились к захвату средней школы в Беслане. Позже станет известно, что еще 11 человек из этой группы были в резерве и не поехали в Северную Осетию — в случае провала основной группы в Беслане им предстояло захватить школу в ингушской станице Нестеровская.

Утром 1 сентября в бесланской школе № 1 шла торжественная линейка. Террористическая группа без особых проблем добралась до города из Ингушетии и в начале десятого утра начала захват.

Журналистка „Коммерсанта“ Ольга Алленова долго работала на Северном Кавказе, освещала чеченские войны, вооруженные конфликты в регионе, находилась около театрального центра на Дубровке во время его захвата. В 2019-м Алленова написала книгу „Форпост. Беслан и его заложники“ — на сегодняшний день одно из самых полных документальных свидетельств о том, что происходило тогда в городе.