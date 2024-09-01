Москву и регионы России атаковали беспилотники ВСУ
Украинские БПЛА направлялись на Москву, Липецкую, Белгородскую, Тульскую и Брянскую области и другие регионы РФ. Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства ПВО сбили над регионами страны 158 дронов, пишет DW.
Сразу несколько регионов России были атакованы украинскими беспилотниками в ночь на воскресенье, 1 сентября. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили главы Липецкой, Белгородской и Брянской областей, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Собянина, на столицу РФ направлялось пять БПЛА. Все дроны были сбиты в воздухе, уточнил мэр. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атак нет.
О сбитии 26 беспилотников сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. О подавлении дронов в Грязинском, Липецком и Становлянском районах Липецкой области написал ее глава Игорь Артамонов. БПЛА были уничтожены также над территорией Рязанской, Воронежской и Тверской областей, заявили местные губернаторы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о сбитии „нескольких воздушных целей на подлете к городу“. По его словам, после отражения средствами ПВО атаки ВСУ в поселке Майский был поврежден легковой автомобиль, а в Белгороде разрушена „хозпостройка“ на территории частного домовладения, повреждены фасады и входные группы в двух коммерческих объектах, а также загорелись три машины на парковке. Пострадавших, по предварительным данным, нет. О поражении трех БПЛА над своей территорией сообщили также власти Тульской области.
Удары по Каширской и Конаковской ГРЭС
Глава городского округа Кашира на юге Московской области Михаил Шувалов в своем Telegram-канале написал, что в ночь на 1 сентября была предпринята попытка атаковать территорию Каширской ГРЭС тремя беспилотниками. „Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам“, - добавил он.
Кроме того, очевидцы публикуют видеозаписи, на которых, возможно, запечатлен пожар на Конаковской ГРЭС в Тверской области. Как пишет Telegram-канал „Осторожно, новости“ со ссылкой на местных жителей, электростанция подвергалась атакам пяти или шести БПЛА с 3.30 ночи по местному времени. Губернатор региона Игорь Руденя говорил, что в районе Конаково пять БПЛА были сбиты системой ПВО.
Минобороны РФ: Средства ПВО сбили ночью 158 БПЛА над регионами страны
Министерство обороны России сообщило, что за ночь средства ПВО сбили над регионами страны в общей сложности 158 дронов, из них два - над Москвой, семь - над Московской областью. Кроме того, по данным министерства, над территорией Курской области были „уничтожены и перехвачены“ 46 беспилотников, над Брянской областью - 34, над Воронежской - 28, над Белгородской - 14, и над Рязанской - 8.Над территорией Калужской области были сбиты 5 дронов, над Липецкой - 4, над Тульской - 3, над Тамбовской и Смоленской областями - по 2, над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей - по 1.
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