Москву и регионы России атаковали беспилотники ВСУ

Сразу несколько регионов России были атакованы украинскими беспилотниками в ночь на воскресенье, 1 сентября. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили главы Липецкой, Белгородской и Брянской областей, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, на столицу РФ направлялось пять БПЛА. Все дроны были сбиты в воздухе, уточнил мэр. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атак нет.

О сбитии 26 беспилотников сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. О подавлении дронов в Грязинском, Липецком и Становлянском районах Липецкой области написал ее глава Игорь Артамонов. БПЛА были уничтожены также над территорией Рязанской, Воронежской и Тверской областей, заявили местные губернаторы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о сбитии „нескольких воздушных целей на подлете к городу“. По его словам, после отражения средствами ПВО атаки ВСУ в поселке Майский был поврежден легковой автомобиль, а в Белгороде разрушена „хозпостройка“ на территории частного домовладения, повреждены фасады и входные группы в двух коммерческих объектах, а также загорелись три машины на парковке. Пострадавших, по предварительным данным, нет. О поражении трех БПЛА над своей территорией сообщили также власти Тульской области.

Удары по Каширской и Конаковской ГРЭС

Глава городского округа Кашира на юге Московской области Михаил Шувалов в своем Telegram-канале написал, что в ночь на 1 сентября была предпринята попытка атаковать территорию Каширской ГРЭС тремя беспилотниками. „Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам“, - добавил он.

Кроме того, очевидцы публикуют видеозаписи, на которых, возможно, запечатлен пожар на Конаковской ГРЭС в Тверской области. Как пишет Telegram-канал „Осторожно, новости“ со ссылкой на местных жителей, электростанция подвергалась атакам пяти или шести БПЛА с 3.30 ночи по местному времени. Губернатор региона Игорь Руденя говорил, что в районе Конаково пять БПЛА были сбиты системой ПВО.