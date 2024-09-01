Кэйден Гровс победил на самом длинном этапе „Вуэльты Испании“

Кэйден Гровс сумел обойти бельгийца Ваута ван Арта из команды Team Visma | Lease a Bike в финальной схватке самого длинного этапа „Вуэльты Испании“ 2024 года. Эстонец Рейн Таарамяэ, представляющий Intermarche - Wanty, занял 116-е место, отстав от победителя более чем на 14 минут.

Австралиец Бен О’Коннор (Decathlon AG2R La Mondiale) продолжает лидировать в общем зачёте „Вуэльты Испании“. На втором месте словенец Примож Роглич (Red Bull - BORA - hansgrohe) с отставанием в 1 минуту 21 секунду. Третью позицию занимает испанец Энрик Мас (Movistar), уступая лидеру 3 минуты 1 секунду. Эстонец Рейн Таарамяэ занимает 43-е место с отставанием в 59 минут 56 секунд.

15-й этап „Вуэльты Испании“ — 2024 продолжится в воскресенье, когда гонщики преодолеют холмистый маршрут протяжённостью 143 километра (Инфьесто – Вальгранде-Пахарес, Куиту Негру).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .