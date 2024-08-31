ВИДЕО | Каталонцы безжалостны: „Барселона“ отправила семь мячей в ворота эстонского голкипера

Хейн, вышедший в стартовом составе в четвёртый раз подряд, впервые пропустил на 20-й минуте после гола Рафиньи. Спустя всего четыре минуты Роберт Левандовски удвоил счёт, а перед самым перерывом Жюль Кунде забил после подачи углового, доведя счёт до 3:0.

Во втором тайме положение „Вальядолида“ ухудшилось. Рафинья забил дважды — на 64-й и 72-й минутах. В последние десять минут игра для „Вальядолида“ все стало ещё хуже. На 82-й минуте Дани Ольмо отправил мяч в дальний угол, а через три минуты вышедший на замену Ферран Торрес завершил разгром.

В более удачный день Хейн, возможно, смог бы отразить пару мячей, но серьезных ошибок с его стороны не было. Было бы несправедливо возлагать на него вину за все семь пропущенных голов.

Обзор матча можно посмотреть ТУТ.

„Барселона“ — единственная команда в испанской Ла Лиге, которая одержала четыре победы в четырех турах. „Вальядолид“ с четырьмя очками занимает 12-е место, но многие из его соперников еще не сыграли свои матчи четвертого тура.

„Вальядолид“ возобновит сезон после перерыва на сборные матчем против „Сельты“ на выезде 15 сентября.

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