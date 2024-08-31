Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать принадлежащую Илону Маску соцсеть X

В заявлении суда говорится, что запрет платформы продолжит действовать до тех пор, пока X не выполнит все судебные предписания и не оплатит все наложенные штрафы.

Ранее судья Алешандри ди Морайс, после долгого противостояния с X, дал ему 24 часа на то, чтобы назначить нового законного представителя в стране под угрозой приостановки деятельности сети. Этот срок истек вечером в четверг.

Ожидается, что в ближайшие 24 часа X станет недоступным в Бразилии. Постановление должны выполнить бразильские интернет-провайдеры.

Также постановление судьи Морайса касается компаний Apple и Google, которые должны убрать приложение X из своих аппсторов в Бразилии в пятидневный срок.

Для обычных людей попытки получить доступ к X через VPN будут наказуемы штрафом в 50 тыс. бразильских реалов в день (почти 9 тыс. долларов). Для сравнения, по данным Economist Intelligence Unit, агрегирующей статистические данные, в 2023 году медианный доход домохозяйства в Бразилии составлял в долларовом эквиваленте 11420 долларов в год, средняя зарплата – 597 долларов в месяц.

Противостояние X, которым владеет Илон Маск, называющий себя абсолютистом свободы слова, с бразильским правосудием продолжается как минимум с апреля, когда судья Морайс обязал соцсеть приостановить десятки аккаунтов, распространявших, как утверждалось, дезинформацию.

В противном случае представителю компании в Бразилии угрожал арест, утверждал X. Компания закрыла свое представительство в стране и заявила, что не станет подчиняться тому, что она назвала цензурой. Маск назвал судью тираном и диктатором и пригрозил заново активировать все приостановленные аккаунты.

В ответ на закрытие представительства судья потребовал назначить нового представителя. Отведенный на это срок истек в четверг, когда в X заявили, что ожидают полной приостановки доступа к своей платформе в Бразилии в ближайшее время.

Маск в своей сети написал: „Свобода слова — фундамент демократии, а неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях“.