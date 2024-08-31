В Латвии садист, изнасиловавший собаку, приговорен к 6 месяцам заключения

На судебное заседание Виктора доставили в принудительном порядке в сопровождении полиции, поскольку на предыдущее заседание подсудимый не явился. Как отмечает „Курземес вардс“, к суду Виктор явно не готовился: в Лиепаю из Вайнёде его привезли в грязной одежде, грязными оказались и его руки. Также мужчина не взял с собой и документ, удостоверяющий личность, и не смог вспомнить свой персональный код.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в Вайнёде в 2021 году. Находясь на территории хозяйства, Виктор решил удовлетворить свою половую страсть с собакой по кличке Лацис, которую привязали к ангару, где хранилась сельскохозяйственная техника.

В суде отметили, что мужчина совершил не менее одного полового акта, во время которого он крепко сжимал собаку за шкирку, не давая двигаться. В результате насилия животное погибло.

В рамках расследования Виктору провели психиатрическую экспертизу, в ходе которой у него констатировали психические отклонения.

Свою вину в содеянном Виктор полностью признал и попросил рассматривать дело без проверки доказательств. Также он заявил, что сожалеет о содеянном и раскаивается.

Известно, что у Виктора нет семьи и детей. Он закончил всего 6 классов и живет случайными заработками. После смерти матери лишился квартиры и уже много лет проживает в вагончике.

В 2011 году Виктор был дважды судим: за проникновение в чужое жилище против воли проживающего там лица, а также за нанесение тяжких телесных повреждений (тогда он избил 73-летней соседки). Обе судимости уже погашены.