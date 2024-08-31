ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (920-й день) | В результате атаки на Белгород погибли пять человек, в Харькове - шесть
Подводим итоги очередного дня войны.
В результате атаки на Белгород погибли пять человек, 46 ранены
Число погибших в результате украинской воздушной атаки на Белгород и Белгородский район вечером в пятницу увеличилось до пяти, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Число пострадавших в Белгороде и Белгородском районе в результате удара, нанесенного в пятницу вечером, увеличилось до 46, число погибших - до пяти, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
„В результате обстрела города Белгорода со стороны Украины пятеро мирных жителей погибли, 46 человек мирных жителей ранены. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Сейчас в больницах находятся 37 человек, семь из них — дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии“, — заявил Гладков в телеграме.
По данным белгородского губернатор, удар был нанесен из РСЗО Vampire. Украинские военные не комментировали обстрел Белгорода и его окрестностей.
Воздушные силы Украины: в ночь на субботу над Украиной были сбиты 24 беспилотника
В сообщении Воздушных сил Украины говорится, что сегодня ночью Украина подверглась атаке пятью ракетами (баллистической ракетой „Искандер-М“ и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300) и 52 беспилотниками.
24 дрона удалось сбить силами ПВО, еще 25 беспилотников были „локально потеряны“, то есть упали самостоятельно, заявили в Воздушных силах Украины. Там также добавили, что еще два дрона полетели в направлении России, еще один — в республику Беларусь.
WSJ: Администрация США отклонила план по отправке американцев в Украину для обслуживания F-16
Администрация Байдена отклонила предложение направить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По их словам, Совет национальной безопасности США рассматривал такое предложение, но разведывательное сообщество и другие специалисты сочли это слишком рискованным. Они надеются, что европейские страны возьмут на себя большую — а возможно, и всю — ответственность за обслуживание F-16, пишет издание.
В понедельник Украина потеряла свой первый F-16 во время российского ракетного обстрела. Официально причины крушения не назывались.
WSJ отмечает, что хотя Пентагон заявил, что надеется на то, что украинцы смогут обслуживать F-16, все страны, включая США, в той или иной степени полагаются на частные компании и их персонал для обслуживания этих сложных истребителей.
Высокопоставленный голландский военный подтвердил, что Нидерланды оплатят контракт между частной гражданской компанией по техническому обслуживанию и украинскими ВВС для обслуживания F-16.
Глава МИД Чехии заявил, что Прага не ограничивает Украину в применении поставляемого ими оружия, но понимает и иную позицию союзников
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что „Чехия не ставит никаких ограничений на системы, которые она поставляет, на оружие, боеприпасы, военные материалы“, передает чешское информагентство CTK.
По мнению главы МИД Чехии, Украина имеет право защищаться от агрессии. „Лучше, если самолет с ракетой или бомбой даже не взлетит, чем пытаться сбить самолет или ракету, которая уже летит к цели“, — сказал Липавский.
При этом он добавил, что самые сложные системы вооружений, которые, например, имеют дальний радиус действия, поставляются не Прагой. Министр заявил об этом в контексте поставок ракет ATAMCS из США и ракет Taurus из Германии. „Я думаю, что Украина должна иметь возможность использовать эти системы, но я оставляю это на усмотрение союзников. Я никогда не критикую эти страны“, — заявил он.
В результате удара по селу под Харьковом два человека погибли, еще восемь пострадали — ОВА
Сегодня около трех часов дня российские военные ударили по селу Черкасская Лозовая под Харьковом, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в результате атаки начался пожар в одном из домов. По последним данным, два человека погибли, еще восемь пострадали. Синегубов добавил, что под завалами могут находиться люди.
Ранее в результате российского удара по Харькову погибли шесть человек. Такие данные на 08:00 приводит Харьковская областная прокуратура. 91 человек получил ранения различной степени тяжести, среди пострадавших 21 ребенок. В свою очередь чуть ранее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что число пострадавших составляет 97 человек.
Столтенберг о вторжении ВСУ в Курскую область: право Украины на самооборону не заканчивается на границе
Вторжение Украины в российскую Курскую область является законным и подпадает под право Киева на самооборону, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг немецкому еженедельнику Welt am Sonntag. Это первый комментарий Столтенберга по поводу наступления ВСУ в Курской области, отмечает Reuters.
„Украина имеет право на самооборону. И, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе“, — цитирует его агентство. „Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу, — сказал Столтенберг. — Как и все военные операции, это сопряжено с рисками. Но это решение Украины, как защищать себя“.
Лавров о наступлении ВСУ в Курской области: „Простодушно и наивно“
Пропагандистский телеканал RT показал документальный фильм „Мосты на Восток“, в котором глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о наступлении ВСУ в Курской области и вступлении Украины в НАТО. Лавров заявил, что ему трудно судить о целях Курского наступления.
„Какую цель и замысел они ставили, очень трудно судить. Но сейчас политологи это обсуждают. И даже Зеленский сказал, что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно“, — заявил российский министр.
„Уверен, что про Курскую область даже говорить не о чем. 14 июня 2024 года президент России Путин, выступая в министерстве иностранных дел России, сказал, что мы готовы урегулировать ситуацию на основе реалий. Реалий на земле. В Конституции Российской Федерации четко записано, что у нас теперь кроме Крыма есть еще четыре новых субъекта Федерации: ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область“, — сказал Лавров, добавив: „Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем. Переговоров про свою территорию не ведем“.
Администрация президента США Джо Байдена отклонила предложение направить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, в том числе истребителей F-16. Предложение рассматривал Совет национальной безопасности, но против выступило разведывательное сообщество, которое посчитало отправку американских подрядчиков слишком рискованной инициативой.
Умеров об увольнении командующего Воздушных сил ВСУ Олещука: „Это ротация“
Министр обороны Украины Рустем Умеров отрицает, что увольнение командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука связано с крушением одного из американских истребителей F-16, предоставленных Киеву западными союзниками.
„Я бы, наверное, сказал, что это ротация, — сказал Умеров в интервью CNN. — Это два отдельных вопроса… на данном этапе я бы не стал их связывать“.
В катастрофе F-16 погиб известный украинский пилот Алексей Месь. Умеров назвал гибель Меся „прискорбной“ и заявил, что Украина расследует случившееся.
„Мы также открыли это дело нашим партнерам, так что они тоже анализируют его и проводят расследование вместе с нами“, — добавил министр обороны.
Об отставке Олещука было объявлено через день после того, как Киев признал потерю одного из F-16.
По материалам Русской службы Би-би-си и Медузы.