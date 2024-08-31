ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (920-й день) | В результате атаки на Белгород погибли пять человек, в Харькове - шесть

По их словам, Совет национальной безопасности США рассматривал такое предложение, но разведывательное сообщество и другие специалисты сочли это слишком рискованным. Они надеются, что европейские страны возьмут на себя большую — а возможно, и всю — ответственность за обслуживание F-16, пишет издание.

Администрация Байдена отклонила предложение направить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

24 дрона удалось сбить силами ПВО, еще 25 беспилотников были „локально потеряны“, то есть упали самостоятельно, заявили в Воздушных силах Украины. Там также добавили, что еще два дрона полетели в направлении России, еще один — в республику Беларусь.

В сообщении Воздушных сил Украины говорится, что сегодня ночью Украина подверглась атаке пятью ракетами (баллистической ракетой „Искандер-М“ и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300) и 52 беспилотниками.

Воздушные силы Украины: в ночь на субботу над Украиной были сбиты 24 беспилотника

По данным белгородского губернатор, удар был нанесен из РСЗО Vampire. Украинские военные не комментировали обстрел Белгорода и его окрестностей.

„В результате обстрела города Белгорода со стороны Украины пятеро мирных жителей погибли, 46 человек мирных жителей ранены. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Сейчас в больницах находятся 37 человек, семь из них — дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии“, — заявил Гладков в телеграме.

Число погибших в результате украинской воздушной атаки на Белгород и Белгородский район вечером в пятницу увеличилось до пяти, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Число пострадавших в Белгороде и Белгородском районе в результате удара, нанесенного в пятницу вечером, увеличилось до 46, число погибших - до пяти, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате атаки на Белгород погибли пять человек, 46 ранены

В понедельник Украина потеряла свой первый F-16 во время российского ракетного обстрела. Официально причины крушения не назывались.

WSJ отмечает, что хотя Пентагон заявил, что надеется на то, что украинцы смогут обслуживать F-16, все страны, включая США, в той или иной степени полагаются на частные компании и их персонал для обслуживания этих сложных истребителей.

Высокопоставленный голландский военный подтвердил, что Нидерланды оплатят контракт между частной гражданской компанией по техническому обслуживанию и украинскими ВВС для обслуживания F-16.

Глава МИД Чехии заявил, что Прага не ограничивает Украину в применении поставляемого ими оружия, но понимает и иную позицию союзников

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что „Чехия не ставит никаких ограничений на системы, которые она поставляет, на оружие, боеприпасы, военные материалы“, передает чешское информагентство CTK.

По мнению главы МИД Чехии, Украина имеет право защищаться от агрессии. „Лучше, если самолет с ракетой или бомбой даже не взлетит, чем пытаться сбить самолет или ракету, которая уже летит к цели“, — сказал Липавский.

При этом он добавил, что самые сложные системы вооружений, которые, например, имеют дальний радиус действия, поставляются не Прагой. Министр заявил об этом в контексте поставок ракет ATAMCS из США и ракет Taurus из Германии. „Я думаю, что Украина должна иметь возможность использовать эти системы, но я оставляю это на усмотрение союзников. Я никогда не критикую эти страны“, — заявил он.

В результате удара по селу под Харьковом два человека погибли, еще восемь пострадали — ОВА

Сегодня около трех часов дня российские военные ударили по селу Черкасская Лозовая под Харьковом, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в результате атаки начался пожар в одном из домов. По последним данным, два человека погибли, еще восемь пострадали. Синегубов добавил, что под завалами могут находиться люди.