Трезвый День знаний: 1 сентября в Литве нельзя будет купить алкоголь

Согласно запрету, установленному в Законе о контроле над алкоголем в 2006 году, продажа одурманивающих напитков в торговых сетях не допускается по случаю Дня науки и знаний.

Хотя начало нового учебного года будет отмечаться во многих учебных заведениях страны в понедельник, 2 сентября продажа алкоголя в магазинах страны будет запрещена только в воскресенье.

В начале этого года в Сейм было внесено предложение в случаях, когда 1 сентября выходной день, запрет на продажу алкоголя будет перенесен на следующий рабочий день, однако действующая до сих пор процедура осталась неизменной.