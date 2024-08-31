За рубежом
31.08.2024, 16:18

Трезвый День знаний: 1 сентября в Литве нельзя будет купить алкоголь

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ФОТО: TY Lim | Shutterstock

В воскресенье, в первый календарный день осени, жители Литвы не смогут покупать алкогольные напитки в магазинах, cooбщает портал madeinvilnius.

Согласно запрету, установленному в Законе о контроле над алкоголем в 2006 году, продажа одурманивающих напитков в торговых сетях не допускается по случаю Дня науки и знаний.

Хотя начало нового учебного года будет отмечаться во многих учебных заведениях страны в понедельник, 2 сентября продажа алкоголя в магазинах страны будет запрещена только в воскресенье.

В начале этого года в Сейм было внесено предложение в случаях, когда 1 сентября выходной день, запрет на продажу алкоголя будет перенесен на следующий рабочий день, однако действующая до сих пор процедура осталась неизменной.

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RusDelfi
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