В Германии в результате нападения с ножом пострадали 6 пассажиров автобуса

В городе Зиген, расположенном в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, женщина набросилась с ножом на пассажиров автобуса и ранила при этом пять человек. Трое из них получили опасные для жизни раны, сообщает полиция Дортмунда вечером в пятницу, 30 августа.

По имеющимся на момент публикации данным, нападавшей 32 года. У нее - немецкое гражданство. Других подробностей о женщине и ее мотивах не сообщается. Между тем после задержания злоумышленницы полиция указала на отсутствие дальнейшей опасности. „В настоящее время подозрений в террористической подоплеке нет“, - говорится также в заявлении для прессы.

Указывается, что автобус шел по специальному маршруту для доставки гостей на праздник в честь 800-летнего юбилея города Зигена. В автобусе находились более 40 пассажиров.

Полиция отметила, что занимается сбором улик на месте преступления и опрашивает свидетелей. По сведениям агентства dpa, нападавшая была известна полиции. Есть признаки того, что она страдала психическим расстройством.

Как рассказал газете Siegener Zeitung официальный представитель транспортного предприятия Westfalen-Süd, водитель автобуса оперативно отреагировал на сложившуюся ситуацию. Он остановил транспортное средство и открыл все двери. Благодаря этому пассажиры смогли быстро покинуть опасное место, и большего числа пострадавших удалось избежать. Как следует из публикации в газете, в автобусе в момент нападения находились и дети.

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