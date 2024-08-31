Новости России
31.08.2024, 14:40

На Камчатке пропал вертолет Ми-8. На борту находятся 22 человека

 
Helikopter Mi-8
Helikopter Mi-8
ФОТО: IMAGO/Ilya Pitalev | IMAGO/SNA

Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке. Об этом сообщил „Интерфакс“ со ссылкой на экстренные службы, пишет „Медуза“.

По словам собеседника агентства, вертолет следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. „В назначенное время в пункте назначения не приземлился, на связь не выходит“, — сказал собеседник агентства.

Изначально сообщалось, что на борту находятся только три члена экипажа. Вскоре в Росавиации сообщили, что на борту предварительно могут находиться 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров.

На поиски пропавшего вертолета вылетел другой вертолет Ми-8.

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