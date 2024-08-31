31.08.2024, 14:40
На Камчатке пропал вертолет Ми-8. На борту находятся 22 человека
ФОТО: | IMAGO/SNA
Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке. Об этом сообщил „Интерфакс“ со ссылкой на экстренные службы, пишет „Медуза“.
По словам собеседника агентства, вертолет следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. „В назначенное время в пункте назначения не приземлился, на связь не выходит“, — сказал собеседник агентства.
Изначально сообщалось, что на борту находятся только три члена экипажа. Вскоре в Росавиации сообщили, что на борту предварительно могут находиться 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров.
На поиски пропавшего вертолета вылетел другой вертолет Ми-8.