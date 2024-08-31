31.08.2024, 19:03
„Они этого не заслужили!“ Половина депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания покинули заседание в знак протеста против повышения зарплаты мэра
ФОТО: | Delfi Meedia
„Это ненормально, что городская администрация, проработавшая на должности менее года, получает повышение зарплаты“, — сказали оппозиционные депутаты и покинула заседание в четверг после того, как остальные депутаты проголосовали за повышение зарплаты мэру и заместителям мэра приблизительно на 15 процентов.
Согласно принятому решению, зарплата мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело вырастет с 4 320 до 5 000 евро, а зарплата трех заместителей мэра - с 3 780 до 4 400 евро.
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