Новости Ида-Вирумаа
31.08.2024, 19:03

„Они этого не заслужили!“ Половина депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания покинули заседание в знак протеста против повышения зарплаты мэра

 
Эдуард Одинец, председатель горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард, и Хенри Казело, мэр Кохтла-Ярве. Господин Казело вступил в должность мэра в декабре 2023 года.
Эдуард Одинец, председатель горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард, и Хенри Казело, мэр Кохтла-Ярве. Господин Казело вступил в должность мэра в декабре 2023 года.
ФОТО: Elisabeth Viil | Delfi Meedia

„Это ненормально, что городская администрация, проработавшая на должности менее года, получает повышение зарплаты“, — сказали оппозиционные депутаты и покинула заседание в четверг после того, как остальные депутаты проголосовали за повышение зарплаты мэру и заместителям мэра приблизительно на 15 процентов.

Согласно принятому решению, зарплата мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело вырастет с 4 320 до 5 000 евро, а зарплата трех заместителей мэра - с 3 780 до 4 400 евро.

Автор законопроекта - председатель горсобрания Эдуард Одинец, который утверждает, что зарплаты остаются неизменными уже более пяти лет. Однако в то же время цены и средняя зарплата выросли.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии