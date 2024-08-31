„Они этого не заслужили!“ Половина депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания покинули заседание в знак протеста против повышения зарплаты мэра

„Это ненормально, что городская администрация, проработавшая на должности менее года, получает повышение зарплаты“, — сказали оппозиционные депутаты и покинула заседание в четверг после того, как остальные депутаты проголосовали за повышение зарплаты мэру и заместителям мэра приблизительно на 15 процентов.