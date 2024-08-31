Мнение
31.08.2024, 15:45

МНЕНИЕ | Журналист ERR Юрий Николаев: Россия оккупирована, как мы когда-то. Мы должны поддерживать борцов за ее свободу

 
Юрий Николаев, журналист ERR
Юрий Николаев
Юрий Николаев
ФОТО: Erakogu

Мы слишком малочисленны как народ, чтобы позволить себе искать врагов внутри своей страны, а также, поскольку мы - свободная нация, то должны поддерживать тех россиян, кто продолжает бороться с режимом Путина, - считает журналист ERR Юрий Николаев, который 30 августа получил из рук министра юстиции награду „Дубовый венок свободы“.

„Говорят, география – это судьба. Мне хотелось бы совершенно искренне верить, что однажды и Россия будет свободной, и, несмотря на все, что когда-либо происходило между нами, мы станем добрыми соседями. Но, к сожалению, чем больше времени проходит, тем сильнее от нас отдаляется „прекрасная Россия будущего“, в которую верил Навальный.

Потому что Россия сейчас оккупирована правительством Путина, и наш долг как свободных людей помогать тем, кто осмеливается выступить против оккупантов внутри России. Это люди, с которыми мы, возможно, в будущем сможем жить как добрые соседи. И взращивание этого „доброго соседа“ - в наших интересах“.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии