31.08.2024, 13:33
10 ИДЕЙ | Гулять так гулять! Что еще можно было бы обложить налогом в Эстонии?
ФОТО: | Delfi Meedia
Политики коалиции направились к переговорам по бюджету, которые начались в духе настоящего налогового ралли.
В переговорах коалиции ясно прозвучали две вещи: повышение налогов и урезания неизбежны, а налоговое ралли на данный момент окончено. В первом нет никаких сомнений. Мы знаем, что в следующем году нас ждет повышение как подоходного налога, так и налога с оборота и акцизов, а также начнем платить автомобильный налог.
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