10 ИДЕЙ | Гулять так гулять! Что еще можно было бы обложить налогом в Эстонии?

В переговорах коалиции ясно прозвучали две вещи: повышение налогов и урезания неизбежны, а налоговое ралли на данный момент окончено. В первом нет никаких сомнений. Мы знаем, что в следующем году нас ждет повышение как подоходного налога, так и налога с оборота и акцизов, а также начнем платить автомобильный налог.

Однако перерыв от новых налогов продлился недолго. Прежде всего, министр финансов Юрген Лиги заявил, что согласованное повышение налога на прибыль предприятий - не лучшее решение и что те же деньги можно более эффективно собирать из фонда зарплаты предприятий. Это не понравилось Социал-демократической партии, и Лаури Ляэнеметс объявил, что выйдет на переговоры по бюджету с тремя загадочными альтернативными идеями. Однако даже этих трех может оказаться недостаточно, поскольку конкретные урезания не зафиксированы, а цифры пока не сходятся. Возможно, придется дополнительно искать деньги.