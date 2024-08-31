Украина атакует Россию дронами с помощью западных технологий. Как ей это удается?

Украина активизировала свои дальние удары по территории России в течение последних нескольких месяцев, запуская десятки беспилотников одновременно по стратегическим целям — авиабазам, нефтехранилищам, складам боеприпасов и командным центрам.

Украинские компании производят сотни дронов-камикадзе в месяц, их себестоимость в разы меньше, чем у аналогичных беспилотников на Западе.

Представители одной из этих компаний рассказали Би-би-си, что их дроны наносят значительный ущерб российской военной экономике при относительно небольших затратах.

Компания Terminal Autonomy была основана менее чем полтора года назад. Сейчас она производит в месяц более сотни беспилотников большой дальности AQ400 Scythe с дальностью полета 750 км и сотни беспилотников меньшей дальности AQ100 Bayonet.

Эти дроны делаются из дерева и собираются на бывших мебельных фабриках в Украине.

Франсиско Серра-Мартинс, бывший инженер австралийской армии, создал компанию вместе с украинским соучредителем при финансовой поддержке США. Это одна из как минимум трех компаний, которые сейчас массово производят дроны в Украине.

Серра-Мартинс называет эти дроны „по сути летающей мебелью — мы собираем ее, как IKEA“.

На сборку фюзеляжа уходит около часа, еще полчаса — на установку электроники, двигателя и взрывчатки.

Цена дрона Bayonet — несколько тысяч долларов, а российская ракета ПВО, используемая для защиты от него, может стоить более миллиона долларов.

Эффективность дронов связана не только с их дешевизной.

Palantir, крупная американская компания по анализу больших массивов данных, одной из первых стала помогать Украине после начала полномасштабной войны. Она начала с предоставления программного обеспечения для повышения скорости и точности артиллерийских ударов. Теперь она дала Украине новые инструменты для планирования дальних ударов дронами.