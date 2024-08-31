ВИДЕО | Клуб капитана сборной Эстонии вновь проигрывает в немецкой Бундеслиге

Единственный гол в матче забил нападающий Бенедикт Голлербах на 34-й минуте. „Санкт-Паули“ безуспешно пытался отыграться до конца встречи, но в компенсированное время опасный удар Дапо Афолаяна отразил голкипер „Униона“ Фредерик Рённов.

Метс снова вышел в стартовом составе гамбургского клуба и провел на поле весь матч. Он сделал 91 передачу, из которых 81 (89%) была точной, что является вторым лучшим результатом в игре.

На прошлой неделе „Санкт-Паули“ потерпел домашнее поражение от „Хайденхайма“ со счетом 0:2. Следующая возможность одержать первую победу появится после паузы на международные матчи — 15 сентября команда сыграет на выезде против „Аугсбурга“, бывшего клуба Рагнара Клавана.

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