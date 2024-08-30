Чемпионка Эстонии везет домой серебро юниорского Гран-при и нацелилась на пьедестал чемпионата мира

Элина Гойдина, занявшая в короткой программе четвертое место (62,05), хорошо исполнила произвольную программу (120,18 балла) и с результатом 182,23 балла заняла второе место.

Первое место заняла японка Мао Симада с 204,86 баллами, а на третьем месте Наён Ко из Южной Кореи (176,86 балла).

„Я просто счастлива. Когда ехала на этот турнир, то мечтала попасть на пьедестал. Но о серебре даже не думала. Когда поняла, что у меня медаль, начала прыгать от радости, мне кажется, даже напугала людей вокруг.

Тренер после выступления похвалил, но сразу отметил то, где я недоработала, и сказал, что надо начинать работать над усложнением контента. Почивать на лаврах некогда.

Это моя первая серьезная медаль, теперь важно хорошо выступить на следующем этапе в Словении. Тогда будет реально попасть в финал, а ведь до приезда в Ригу я даже боялась об этом думать.

Мне кажется, сегодняшний результат должен мне придать уверенности, хочется верить в себя и не бояться выходить на лед на больших стартах.

Мне пока не очень привычно, что со мной хотят сфотографироваться, просят автограф - ведь еще недавно, это я просила о фото Евгению Медведеву, к примеру.

Моя главная цель на сезон - хорошо выступить на юниорском чемпионате мира, я хочу бороться за место на пьедестале“, - сказала после выступления Элина.

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