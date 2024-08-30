Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука

Причина увольнения в указе не сообщается. Сам Зеленский, комментируя увольнение Олещука, заявил, что решил заменить командующего Воздушными силами, но не сказал, почему. „Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины — для результата. И это должно быть так на командном уровне — мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов“, — написал Зеленский.

Временно исполняющим обязанности командующего назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, сообщили в Генштабе ВСУ.

Украинские издания отмечают, что Олещук уволен после того, как в Украине 26 августа разбился первый истребитель F-16, переданный западными странами. В результате крушения истребителя погиб летчик Алексей Месь с позывным „Мунфиш“. Истребитель разбился во время ракетного обстрела со стороны российских войск. По данным источника The Wall Street Journal, причиной крушения могла стать ошибка летчика.

После крушения F-16 депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая регулярно критикует командование ВСУ, указала Олещуку на его молчание по поводу катастрофы и заявила, что истребитель был сбит украинской ПВО, а руководство пытается это скрыть. „Это нужно менять. Так больше не может продолжаться. Культура лжи ведет нас к поражению“, — написала Безуглая.

Олещук в ответ на это написал, что причины авиакатастрофы будут выяснены и „никто ничего не скрывал и не скрывает“. По его словам, предварительный отчет также получили партнеры из США, которые присоединились к расследованию. Обращаясь к Безуглой, которую он назвал „депутаткой, давно продавшей свое имя“, Олещук пригрозил, что той придется „извиняться перед всем войском“ и выразил надежду, что в суде. „Вы снова стали основным ньюсмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды по российскому телевидению! Вам аплодирует вся Россия“, — написал Олещук.