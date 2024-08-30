ФОТО | Лидер оступился: „Флора“ обыграла „Левадию“ в захватывающем дерби

Для „Левадии“ это второе поражение в текущем сезоне Премиум-лиги. Первое произошло 5 мая, когда „Флора“ обыграла их со счетом 1:0.

На третьей минуте „Флора“ открыла счет благодаря 35-летнему Сергею Зенёву, который реализовал передачу 40-летнего Константина Васильева.

Несмотря на несколько хороших моментов у „Левадии“, „Флора“ увеличила преимущество, когда 17-летний Тони Варьюнд, выйдя на замену на 75-й минуте, забил второй гол через четыре минуты.

„Левадия“ смогла сократить отставание на 87-й минуте, когда защитник „Флоры“ Михаил Колобов отправил мяч в собственные ворота. Однако создать еще опасные моменты „Левадии“ не удалось.

Несмотря на поражение, „Левадия“ остается лидером турнирной таблицы с 64 очками в 26 играх. Следом идут „Нымме Калью“ с 49 очками (24 игры) и „Флора“ с 48 очками (25 игр).

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