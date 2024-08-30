Пьяный водитель, сбивший звезду НХЛ Джонни Годро и его брата, обвиняется в двойном убийстве и нарушении ПДД

По данным полиции, вечером в четверг, после заката, Джонни и его брат Мэттью ехали на велосипедах по сельской двухполосной дороге в округе Салем, Нью-Джерси. Об этом пишет Sports.

В это же время 43-летний Шон Хиггинс на Jeep Grand Cherokee попытался обогнать две машины впереди. Свидетели рассказали полиции, что внедорожник перед Хиггинсом сместился к середине дороги, чтобы безопасно объехать велосипедистов, но Хиггинс сбил братьев Годро, пытаясь обогнать автомобили по правой полосе. Оба брата скончались от полученных травм.

Источники в полиции сообщили, что Хиггинс предположительно был в состоянии алкогольного опьянения, но остался на месте аварии. Был выдан ордер на проведение токсикологического анализа крови, результаты которого будут готовы в течение 24 часов для подтверждения факта вождения в нетрезвом состоянии.

Хиггинсу предъявили обвинения по нескольким пунктам за причинение смерти в результате ДТП, а также за неосторожное вождение, неправильный обгон, наличие открытой емкости с алкоголем в машине и употребление алкоголя во время управления автомобилем. Хиггинс провел ночь в исправительном учреждении округа Салем, пока нет информации о дате судебного заседания.

Годро был чемпионом мира среди молодежи 2013 года в составе сборной США, бронзовым призером ЧМ-2018 и чемпионом NCAA. Выбран „Калгари“ в четвертом раунде драфта НХЛ-2011.

Джонни выступал в лиге за „Флэймс“ и за „Коламбус“. На его счету 743 (243+500) очка за 763 игры в регулярных чемпионатах и 33 (11+22) балла за результативность в 42 матчах плей-офф.

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