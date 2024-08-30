ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (919-й день) | Зеленского критикуют за провалы украинской обороны под Покровском

Войска РФ в ночь на 30 августа запустили по Украине одну баллистическую ракету „Искандер-М“ и 18 ударных дронов типа „Шахед-131/136“, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. В ходе противовоздушного боя сбиты 12 беспилотников, четыре — локационно потеряны (упали самостоятельно), рассказали украинские военные. Силы ПВО работали в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.

Российская армия нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре города Сумы. „В результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому жителям города просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки“, — сообщили в военной администрации Сумской области. По данным прокуратуры, ранены девять человек. За ночь и утро войска РФ совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, зафиксирован 171 взрыв, добавили в Сумской администрации.

В Днепропетровской области ночью сбили четыре дрона. Также под огнем тяжелой артиллерии находились Никополь и Марганецкая община. Повреждено предприятие. Пострадавших нет.

В Запорожской области войска РФ за сутки нанесли 261 удар по 11 населенным пунктам. Поступило 43 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли 18 населенных пунктов. В результате повреждены жилые кварталы, в том числе одна многоэтажка и семь частных домов, а также почтовое отделение, торговый центр, магазин, газопровод, гараж, частные автомобили. Шесть человек получили ранения.

В Москве праздничные линейки, посвященные началу учебного года, проведут не как обычно на улицах, а в помещениях. При этом родители на них присутствовать не будут. Об этом пишет РБК со ссылкой на трех учителей московских школ. Такое решение связано с безопасностью детей. При этом формально проведение линейки в помещении объясняют слишком жаркой погодой.

Горно-Алтайский городской суд приговорил издателя газеты „Листок“ Сергея Михайлова к восьми годам колонии общего режима по делу о „фейках“ про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Поводом для уголовного дела стали публикации на сайте „Листка“ об убийствах мирных жителей Бучи и посты в телеграм-канале издания, в которых говорилось о разрушении больницы и драмтеатра в Мариуполе.

Российская ФСБ в пятницу утром объявила о задержании и аресте двух граждан Колумбии, которых подозревают в участии в войне в Украине на стороне ВСУ. Против них возбудили уголовное дело по статье о наёмничестве. В сообщении спецслужбы сказано, что у задержанных были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их „противоправную деятельность“, и военная одежда со знаками различия батальона „Карпатская сечь“ Вооруженных сил Украины. 28 августа сообщалось, что Лефортовский суд Москвы отправил под арест двух колумбийцев по уголовному делу о наёмничестве, судебная пресс-служба приводила их имена: Анте Александер и Медина Аранд Хосе Арон. В июле о них писало колумбийское издание El Tiempo. По данным журналистов, колумбийцев задержали в аэропорту Каракаса, когда они возвращались с войны стыковочными рейсами, после чего власти Венесуэлы выдали их Москве.

В Белгородской области дрон ударил по машине главы Малиновского сельского поселения Игоря Старцева. Тот ехал в село Петровка, где при атаке беспилотника пострадал местный житель. Старцева доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями рук, предплечий, живота и головы, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Два человека ранены в результате российских ночных обстрелов Корабельного района Херсона. По данным военной администрации Херсонской области, пострадали 69-летняя женщина и 41-летнего мужчину. Последнего госпитализировали с взрывной травмой и контузией.

На российско-грузинской границе из-за проблем с документами застряли 17 украинцев. Их депортировали из России, но Грузия отказывается пропускать их из-за отсутствия оригиналов паспортов и ждет, когда Киев подтвердит их личности.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего футболиста московского „Локомотива“ и сборной Украины Александра Алиева. Расследование ведут по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК). Утром 30 августа в соцсетях начало широко распространяться видео из инстаграма Алиева, в котором он обращается к украинским военным и призывает их убивать мирное население в Курской области.