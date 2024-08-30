В Германии на заводе компании Diehl, выпускающей оружие для Украины, произошел взрыв. Это второй такой инцидент с весны 2024 года

Пожарные получили сигнал о возгорании в 9:32 утра. При взрыве здание получило серьезные повреждения, пишет Медуза. Спасатели обнаружили на месте двух сотрудников с серьезными травмами, которые самостоятельно покинули здание. Пострадавших госпитализировали на медицинских вертолетах. Bild отмечает, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Как сообщает WDR, один человек числится как пропавший без вести.

Как сообщает газета Kolner Stadt-Anzeiger, взрыв произошел на Кайзерштрассе недалеко от здания ратуши, расположенного на соседней улице. На сайте Diehl Defence говорится, что в Тройсдорфе находится подразделение компании Dynitec, расположенное на Кайзерштрассе.

Представитель Diehl Defence сообщил Bild, что на предприятии из-за горения произошла химическая реакция, а последствия затронули только производственный цех, жителям города ничего не угрожало. Пресс-секретарь добавил, что Dynitec производит „небольшие компоненты, размером с кончик пальца, которые воспламеняют взрывчатку в ракетах“. По его словам, сами ракеты здесь не выпускают.

Полиция заявила, что продолжает выяснять причины взрыва, но ничто не указывает на то, что совершено преступление. Полиция предполагает, что произошел несчастный случай на производстве.

WDR сообщает, что пожарные завершили крупномасштабную операцию на месте взрыва.

Diehl Defence — немецкая оборонная компания, занимающаяся производством оружия. В частности, компания производит зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, которые поставляют в Украину.

На металлургическом заводе Diehl в Берлине в мае 2024 года произошел пожар, после чего власти предупредили о риске загрязнения воздуха из-за химических веществ, хранящихся на предприятии. Как отмечает Bild, власти Германии допускают, что пожар произошел из-за российской диверсии.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.