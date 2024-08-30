В Харькове российские войска нанесли удар по жилому дому и детской площадке. Сообщается о четырех погибших, среди которых ребенок

Удар, по словам Терехова, был нанесен управляемыми авиабомбами. В Индустриальном раойне города пострадал 12-этажный жилой дом, загоревшийся после удара. По предварительной информации, три человека погибли, пишет Медуза.

Еще один удар был нанесен по Немышлянскому району, погибла девочка, находившаяся на детской площадке, сообщил Терехов. По меньшей мере три человека ранены, добавил он.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате ударов по Харькову ранены как минимум 28 человек.

Владимир Зеленский опубликовал видео пожара в многоэтажке после российского удара. „Этот удар — российской управляемой авиабомбой. Удар, которого не было бы, если бы у наших сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется“, — написал Зеленский, призывая партнеров Украины снять ограничения по использованию дальнобойного оружия.

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