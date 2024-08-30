Украина с 1 января прекратит транзит газа и нефти из РФ в ЕС

Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российского газа в Европу. Это в пятницу, 30 августа, подтвердил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью украинскому порталу Новини.LIVE.

„Более того, напомню, что кроме газа с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод „Дружба“, - отметил Подоляк. Его южная ветка идет в Словакию, Чехию и Венгрию. „Согласно резолюции ЕС, они должны найти возможности диверсификации поставок нефти“, - подчеркнул он.

Киев готов осуществлять транзит газа из Казахстана и Азербайджана

При этом Киев готов осуществлять транзит газа из Казахстана или Азербайджана, если поступит соответствующий запрос от одной из стран Европы.

„Это фантастическая - я сейчас с сарказмом - фантастически стратегически продуманная операция (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина, которая привела к тому, что у него не будет никакого влияния (в Европе. - Ред.) за счет газа и нефти“, - констатировал Подоляк.

Он добавил, что подобная динамика вынуждает РФ продавать энергоресурсы с большими скидками в условиях демпинга на других рынках.

Зеленский: Киев не будет продлевать контракт между „Нафтогазом“ и „Газпромом“

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа заявил, что Киев не будет продлевать контракт на транзит газа между украинским „Нафтогазом“ и российским „Газпромом“, истекающий в конце года. „Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка“, - подчеркнул он.

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