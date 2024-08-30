Пьяный водитель насмерть сбил звезду НХЛ Джонни Годро и его брата
Форвард „Коламбуса“ Джонни Годро и его брат, также хоккеист, погибли, катаясь на велосипеде, когда их сбил пьяный водитель.
Джонни Годро ехал на велосипеде вместе со своим братом Мэтью в Нью-Джерси в четверг вечером, когда были сбиты пьяным водителем. Оба брата погибли.
„Коламбус“ шокирован и опустошен этой невообразимой трагедией. Джонни был не только великим хоккеистом, но и любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом, что даже более важно.
Годро был чемпионом мира среди молодежи 2013 года в составе сборной США, бронзовым призёром ЧМ-2018 и чемпионом NCAA. Он был выбран „Калгари“ в четвертом раунде драфта НХЛ 2011 года.
Джонни играл в НХЛ за „Калгари Флэймс“ и „Коламбус Блю Джекетс“. В его активе 743 (243+500) очка за 763 игры в регулярных чемпионатах и 33 (11+22) балла в 42 матчах плей-офф.
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