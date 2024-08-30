Возможно, масштабные учения по эвакуации населения дойдут и до Нарвы

Об этом „Нарвской газете“ сообщила советник коммуникационного отдела Спасательного департамента Дарья Денисова. По ее информации, с 4 по 6 октября этого года в Южной Эстонии Спасательный департамент и Кайтселийт организуют масштабные учения по эвакуации „Lõuna Sild“. В них в качестве эвакуированных 5 и 6 октября примут участие 1000 местных жителей.

„Lõuna SIld“ станет крупнейшими учениями по эвакуации в истории Эстонии, информирует Денисова. Для участия в учениях „Lõuna Sild“ приглашаются жители Тарту, Выру, Пылва, а также волостей Сетомаа, Канепи, Тырва, Рыуге, Ряпина, Элва и Камбья. Участники будут играть роль эвакуируемых, которых переместят в Вильяндимаа. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, информация об этом доступна на сайте Спасательного департамента.

Всего в учениях примут участие пять уездов: Тарту, Пылва, Выру, Валга и Вильяндимаа. По словам руководителя Южного спасательного центра Тагне Тяхе, это крупнейшие учения по эвакуации, которые когда-либо проводились в Эстонии. „К сожалению, в последние годы угроза войны с востока возросла, и поэтому мы должны готовиться к самым серьезным сценариям, — сказала Тагне Тяхе. — „Lõuna Sild“ предоставит как эвакуируемым, так и организаторам эвакуации ценный опыт и знания, которые необходимо учитывать“.

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