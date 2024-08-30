Мнение
30.08.2024, 16:36

Кто такой Павел Дуров? Почему хозяина Telegram преследует Франция и поддерживает Кремль

 
Павел Дуров
Павел Дуров
ФОТО: Poetra.RH | Shutterstock

Поздно вечером 28 августа французский суд предъявил обвинения создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Кроме всего прочего, он обвиняется в соучастие в распространении детской порнографии, вредоносного ПО, мошенничестве и обороте наркотиков. Это первый случай в современной истории, когда владельцу соцсети предъявляются обвинения в таких серьезных преступлениях. Кто же такой Павел Дуров - создатель самого скандального мессенджера или защитник свободы слова?

Гражданину Франции Павлу Дурову (состояние, по оценке Forbes - 15,5 млрд долларов), согласно пресс-релизу прокурора Парижа Лауры Беко, предъявлены обвинения по 10 пунктам. Это соучастие в составе „организованной банды“ в администрировании онлайн-платформы с целью проведения незаконных транзакций; отказ в предоставлении госорганам сведений в ответ на законные требования; соучастие в предоставлении вредоносного ПО, распространении детского порно; мошенничестве; преступном сговоре; „отмывании преступлений“, а также незаконной торговле криптографическими услугами.

Возможно, Дурову будут предъявлены и другие обвинения. Создателю „Телеграма“ запрещено покидать Францию. Он обязан внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю являться в полицейский участок. Только по первому пункту обвинения он может получить 10 лет тюрьмы и штраф 500 тысяч евро.

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