Кто такой Павел Дуров? Почему хозяина Telegram преследует Франция и поддерживает Кремль
Поздно вечером 28 августа французский суд предъявил обвинения создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Кроме всего прочего, он обвиняется в соучастие в распространении детской порнографии, вредоносного ПО, мошенничестве и обороте наркотиков. Это первый случай в современной истории, когда владельцу соцсети предъявляются обвинения в таких серьезных преступлениях. Кто же такой Павел Дуров - создатель самого скандального мессенджера или защитник свободы слова?
Гражданину Франции Павлу Дурову (состояние, по оценке Forbes - 15,5 млрд долларов), согласно пресс-релизу прокурора Парижа Лауры Беко, предъявлены обвинения по 10 пунктам. Это соучастие в составе „организованной банды“ в администрировании онлайн-платформы с целью проведения незаконных транзакций; отказ в предоставлении госорганам сведений в ответ на законные требования; соучастие в предоставлении вредоносного ПО, распространении детского порно; мошенничестве; преступном сговоре; „отмывании преступлений“, а также незаконной торговле криптографическими услугами.