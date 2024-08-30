Кто такой Павел Дуров? Почему хозяина Telegram преследует Франция и поддерживает Кремль

Поздно вечером 28 августа французский суд предъявил обвинения создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Кроме всего прочего, он обвиняется в соучастие в распространении детской порнографии, вредоносного ПО, мошенничестве и обороте наркотиков. Это первый случай в современной истории, когда владельцу соцсети предъявляются обвинения в таких серьезных преступлениях. Кто же такой Павел Дуров - создатель самого скандального мессенджера или защитник свободы слова?