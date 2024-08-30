Турецкий призер Олимпиады, ставший героем соцсетей, решил запатентовать свою фирменную позу при стрельбе

Как сообщает Sports, 51-летний Юсуф Дикеч, завоевавший серебро в микст-стрельбе на Олимпиаде в Париже, подал заявку в Турецкое ведомство по патентам и товарным знакам, чтобы запатентовать свою необычную позу при стрельбе. Фото, на котором он стоит с пистолетом, одной рукой в кармане, без наушников и очков, быстро стало популярным мемом в соцсетях.

„Юсуф Дичкеч не только выиграл серебряную медаль для Турции, но и значительно повлиял на то, чтобы о нашей стране узнали больше. Спортсмен также внимательно следит за процессом регистрации“, – отметил гендиректор компании, подавшей заявку от имени Дикеча.

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