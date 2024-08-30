Партия реформ в очередной раз учредила свою ячейку в Нарве

Комментируя „Нарвской газете“ это событие, бывший активный член Партии реформ Сергей Горлач сказал, что на данный момент о задачах и целях реформистов и в целом о деятельности их в Нарве что-то сказать очень сложно.

„Об этом у меня нет никакой информации, — пояснил Горлач. – До сих пор неизвестно, что они смогут предложить нарвитянам в своих предвыборных обещаниях, какие принесут добрые вести, какие приоритеты для города поставят“. Как известно, Партия реформ входит в правящую коалицию Эстонии и ее представитель возглавляет правительство страны. По мнению Горлача, та повестка, которая сейчас поставлена правительством в Эстонии, то есть повышение налогов, повышение цен и сложная экономическая ситуация, вряд ли является привлекательной, в частности, для нарвитян.

Однако, по словам генерального секретаря Партии реформ Тимо Суслова, реформисты планируют не только получить большинство в Таллинне и Тарту, но и завоевать доверие избирателей из Ида-Вирумаа.

По информации Партии реформ, руководителем его Нарвского округа была избрана Вероника Берзин. В правление введены Рене Абрамсон и Евгений Сазонов.

Партия реформ уже неоднократно перед выборами делает попытки активизировать свою деятельность в Нарве. Например, 23 января 2014 года было в очередной раз сформировано Нарвское отделение Партии реформ, главой которого стал двадцатишестилетний Иван Егоров. После парламентских выборов в марте 2015 года, официальное представительство Партии реформ в Нарве было ликвидировано.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .