Партия реформ в очередной раз учредила свою ячейку в Нарве
Вчера, 29 августа, в Нарве была создана региональная организация Партии реформ. Также ячейка этой партии появилась и в Силламяэ. Это этап подготовки к муниципальным выборам, которые состоятся осенью 2025 года, сообщает Gazeta.ee, ссылаясь на центральное руководство реформистов.
Комментируя „Нарвской газете“ это событие, бывший активный член Партии реформ Сергей Горлач сказал, что на данный момент о задачах и целях реформистов и в целом о деятельности их в Нарве что-то сказать очень сложно.
„Об этом у меня нет никакой информации, — пояснил Горлач. – До сих пор неизвестно, что они смогут предложить нарвитянам в своих предвыборных обещаниях, какие принесут добрые вести, какие приоритеты для города поставят“. Как известно, Партия реформ входит в правящую коалицию Эстонии и ее представитель возглавляет правительство страны. По мнению Горлача, та повестка, которая сейчас поставлена правительством в Эстонии, то есть повышение налогов, повышение цен и сложная экономическая ситуация, вряд ли является привлекательной, в частности, для нарвитян.
Однако, по словам генерального секретаря Партии реформ Тимо Суслова, реформисты планируют не только получить большинство в Таллинне и Тарту, но и завоевать доверие избирателей из Ида-Вирумаа.
По информации Партии реформ, руководителем его Нарвского округа была избрана Вероника Берзин. В правление введены Рене Абрамсон и Евгений Сазонов.
Партия реформ уже неоднократно перед выборами делает попытки активизировать свою деятельность в Нарве. Например, 23 января 2014 года было в очередной раз сформировано Нарвское отделение Партии реформ, главой которого стал двадцатишестилетний Иван Егоров. После парламентских выборов в марте 2015 года, официальное представительство Партии реформ в Нарве было ликвидировано.
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