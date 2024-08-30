Первый чемпионат Эстонии по BMX-фристайлу состоится в Тарту

Чемпионы первого официального чемпионата Эстонии по BMX-фристайлу будут определены как среди мужчин, так и среди женщин. В соревнованиях примут участие несколько ведущих спортсменов страны, включая Роомета Сяялика, который многократно участвовал в X-Games и считается одним из лучших в мире на трюковых самокатах. Среди других участников выделяются Тауно Крюутс, недавно признанный лучшим на Simple Session среди эстонцев, Кристен Пыдер, представлявшая Эстонию на Европейских играх, и Лийс Локк.

Для зрителей мероприятие бесплатное.

Главный организатор мероприятия Каспар Пэек: „Мы очень рады организовать местные соревнования самого высокого уровня по эстонскому BMX-фристайлу. За последние двадцать лет этот вид спорта претерпел большую трансформацию и достиг зрелости, о чем свидетельствует второе участие в олимпийской программе. Ряд спортсменов проявили интерес к следующему олимпийскому циклу, а благодаря непревзойденному парку на Simple Session в этом году мы сможем соревноваться в дисциплинах „парк“ и „стрит“ - возможно, мы увидим очень техничные трюки и, конечно, сальто“.

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