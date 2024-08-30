Правда ли, что британских врачей обязали спрашивать пациентов-мужчин, не беременны ли они?

То же самое касается и компьютерной томографии (КТ) — ещё одного вида исследования с применением радиоактивного излучения. Несмотря на то что при КТ дозы радиации выше, чем при рентгене, эта процедура считается совершенно безопасной для плода, если она не направлена на брюшную полость и органы малого таза беременной. Если в обследовании нуждаются именно эти области, считается, что риск развития онкологических заболеваний у будущего ребёнка может крайне незначительно повыситься, однако убедительных доказательств даже этих рисков у учёных нет. В любом случае, как и при рентгене, определяющий фактор здесь — целесообразность, поскольку отказ от проведения обследования может привести к более серьёзным последствиям для здоровья матери (а следовательно, и ребёнка), чем облучение радиацией в ходе КТ.

Рентген во время беременности считается совершенно безопасным для плода, если репродуктивные органы не подвергаются облучению (например, если специалист делает снимки головы, конечностей или грудной клетки). Однако при исследовании брюшной полости или области таза беременной женщины плод также получает некоторую дозу облучения, и теоретически оно может увеличить риск развития различных патологий или онкологических заболеваний у будущего ребёнка. Хотя эксперты считают такой сценарий крайне маловероятным, они советуют не рисковать и сообщать о беременности лечащему врачу. Во-первых, он сможет оценить целесообразность проведения исследования в данный момент, во-вторых, если оно всё же необходимо, — снизить дозу радиации при рентгене и принять другие меры по минимизации воздействия на плод.

Рентген — один из самых распространённых методов диагностики. За счёт воздействия электромагнитного радиационного излучения он позволяет получить чёрно-белое изображение внутреннего строения человека. Несмотря на пугающее слово „радиация“, дозы излучения, которым подвергается организм, слишком малы, чтобы нанести серьёзный вред, особенно если не злоупотреблять этим видом исследования, а делать его только по необходимости.

На следующий день, 12 августа, SoR разместило на своём сайте ответ на публикацию The Telegraph. Представители общества охарактеризовали статью как оскорбительную и трансфобную и со ссылками на юридические акты отметили, что по закону обязаны узнавать о возможной беременности пациентов, чтобы снизить риск вредного воздействия на плод. В заявлении SoR отмечается: если пациент в анкете указывает, что родился мужчиной, любому рентгенологу очевидно, что вопроса о беременности ему задавать не нужно. Если же при рождении пол пациента был определён как женский, то врачу следует тактично выяснить, нет ли у него беременности, и при необходимости проинформировать о рисках и обсудить необходимость исследования.

Авторы многих упомянутых в начале этого разбора публикаций ссылались на заметку в газете The Telegraph. 11 августа 2024 года это британское издание действительно разместило на своём сайте статью с заголовком „Сотрудникам Национальной службы здравоохранения (NHS) поручено перед рентгеном спрашивать у мужчин, беременны ли они“. Речь в публикации идёт о неких новых рекомендациях, которые предписывают рентгенологам во многих больницах Соединённого Королевства проверять, не ждут ли ребёнка пациенты любого пола в возрасте от 12 до 55 лет. Уточняется, что регламент был изменён после инцидента, когда трансмужчина, не догадывающийся о беременности, прошёл КТ. Неизвестно, привело ли это к каким-то последствиям для здоровья плода, но в рамках политики инклюзивности в отношении трансгендерных, небинарных и интерсекс-людей врачам якобы предписали спрашивать о беременности в любом случае, а не основываться исключительно на внешности пациента и его вербальной самоидентификации. Как отмечает The Telegraph, нововведение повлекло за собой бурную реакцию пациентов: мужчины якобы в гневе покидали кабинет, а женщины плакали из-за вопросов об их фертильности. В тексте статьи уточняется, что новое руководство, о котором идёт речь, разработано британским Обществом рентгенологов (SoR) — профессиональной организацией для специалистов по диагностической визуализации и радиотерапии. Впрочем, позднее собеседник издания в NHS отметил, что применение этого руководства в учреждениях здравоохранения не носит обязательный характер.

Само руководство, о котором идёт речь, не новое — SoR опубликовало его ещё в 2021 году. К документу прилагалась форма анкеты, ее предлагается заполнить каждому пациенту, которому назначили рентген. Первый и второй вопросы — о том, как врачу следует обращаться к посетителю и какие местоимения использовать. Третий — какой пол у пациента был определён при рождении, и отвечать на него нужно только пациентам в возрасте от 12 до 55 лет. Предлагается два варианта ответа: мужской и женский. В этом же пункте анкеты уточняется: „Если вам известно, что вы родились с физической вариацией половых признаков или интерсекс-вариацией, сообщите об этом рентгенологу“. У интерсекс-людей из-за генетических нарушений строение гениталий может не укладываться в бинарное представление о женских и мужских половых органах — например, могут быть и те и другие разной степени развитости. Некоторые интерсекс-люди, идентифицирующие себя как мужчин, всё же имеют достаточно развитые женские половые органы, чтобы иметь возможность зачать.

На четвёртый вопрос анкеты предлагается ответить только тем, кто в предыдущем пункте указал либо женский пол при рождении, либо интерсекс-вариацию с возможностью забеременеть. Таких пациентов просят сообщить, не было ли в их жизни хирургических операций или других медицинских вмешательств, которые могли повлиять на возможность иметь детей. В случае отрицательного ответа нужно предоставить ещё ряд данных, позволяющих установить возможность беременности в данный момент. Если же пациент родился мужчиной, то независимо от того, как он идентифицирует себя в данный момент (мужчины, совершившие трансгендерный переход, также не способны забеременеть), все вопросы после третьего к нему не относятся и отвечать на них не требуется. Это уточнение выделено жирным шрифтом и подчёркнуто.

После критики со стороны SoR журналисты The Telegraph обновили свою статью. Сам текст, впрочем, остался прежним, но заголовок изменили на „Мужчин просят заполнить форму о беременности перед рентгеном в учреждениях NHS“. Кроме того, в конце публикации добавили уточнение: „В более ранней версии этой статьи сообщалось, что рентгенологам NHS было указано спрашивать у мужчин, беременны ли они, перед проведением сканирования. Всех пациентов просят заполнить форму о беременности, но, если они заявляют, что были зарегистрированы как мужчины при рождении, их не спрашивают о фактической или возможной беременности (за исключением редких случаев, когда у них есть соответствующие физические вариации в половых признаках)“. При этом упомянутые в начале разбора российские СМИ и блогеры, опубликовавшие статьи и посты с громкими заголовками со ссылкой на публикацию The Telegraph, никаких обновлений не выпустили.

Таким образом, как минимум в части больниц в Великобритании перед проведением рентгенологического исследования мужчинам на самом деле предлагают заполнить анкету, где есть вопросы о возможной беременности. Однако один из первых её пунктов — вопрос о поле пациента при рождении. Если он мужской, этот вопрос становится для заполняющего последним. Все дальнейшие пункты, призванные установить вероятность беременности, относятся только к тем, чей пол при рождении был зарегистрирован как женский, и к людям с интерсекс-вариацией, которые при этом теоретически способны забеременеть.

Итог: Большей частью неправда