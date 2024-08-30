Украинские ПВО за ночь сбили 12 дронов. В Сумах при ударе по предприятию ранены девять человек

В ходе „противовоздушного боя“ были сбиты 12 беспилотников, а также „четыре — локационно потеряны (упали самостоятельно)“, утверждают украинские военные. Силы ПВО работали в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях. О последствиях атак в ВСУ ничего не рассказали.

В военной администрации Сумской области сообщили, что ночью российская армия нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре города Сумы. В результате возник пожар, в отдельных микрорайонах наблюдалось задымление воздуха. „Жителям города просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки“, — говорится в телеграм-канале администрации.

По данным местной прокуратуры, в ходе удара по предприятию в Сумах получили ранения девять человек. Целью удара стало предприятие, которое занимается изготовлением упаковки для детского питания, соков, бытовой химии, уточнили в офисе генпрокурора Украины. Открыто досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

Всего за ночь и утро войска РФ совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, зафиксирован 171 взрыв, добавили в Сумской администрации.

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