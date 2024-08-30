Украинский пловец отказался от совместного фото с россиянином на Паралимпиаде-2024

Украинский пловец Александр Комаров завоевал бронзовую медаль в заплыве на 200 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Париже. Серебро досталось россиянину Кириллу Пульверу, который выступал под нейтральным флагом. Первое место занял итальянец Франческо Боччардо.

На церемонии награждения украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться рядом с россиянином Кириллом Пульвером и отъехал в сторону.

„Какие эмоции от попадания в топ-3 с россиянином? К сожалению, наших врагов допустили к Паралимпийским играм, и мы должны с этим мириться. Но мы имеем четкую цель, как и всегда — бороться за победу со всеми“, — приводит слова Комарова „Суспільне Спорт“.

Война также лишила Комарова возможности тренироваться. „Я родом из Мариуполя, где во время бомбежек почти месяц жил без еды и воды. Уже два с половиной года я нахожусь за границей, тренируюсь один, потому что мой тренер все еще в Украине“, — добавил он.

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