Украинские дроны атаковали Калужскую область. Телеграм-каналы утверждают, что беспилотники сбили над подлете к аэропорту
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что утром 30 августа на окраине Калуги уничтожили четыре дрона. „На местах уничтожения работают оперативные группы“, — заявил губернатор. Информацию о пострадавших или повреждениях он не привел, пишет „Медуза“.
Телеграм-канал Mash утверждает, что два дрона сбили на подлете к международному аэропорту Калуги. По его данным, есть разрушения, но какие, не уточняется. Mash пишет, что дроны летели в бывший завод Volkswagen, который находится в пяти километрах от аэропорта. Подтверждения этой информации нет.
О том, что дроны в Калужской области летели к местному аэропорту, также пишет телеграм-канал Shot.
Всего в ночь на 30 августа средства ПВО сбили над территорией России 18 украинских беспилотников, объявило Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, 11 дронов сбиты над Брянской областью, четыре — над Калужской областью, два — над аннексированным Крымом, один — над Белгородской областью. О последствиях атаки беспилотников Минобороны ничего не сообщает.
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