МНЕНИЕ | Популисты никогда не смогут „контролировать“ иммиграцию. Вот гуманные альтернативы

Еще одним обязательным условием является более быстрая и справедливая система предоставления убежища и сокращение очередей. Это позволит правительствам гуманно и законно обращаться с беженцами и мигрантами. Те, кто не нуждается в убежище и не имеет права остаться, смогут вернуться домой безопасно и с достоинством. Совершенствование этих систем в значительной степени способствовало бы подавлению ксенофобии и борьбе с общим ощущением, что на границах государств творится хаос.

Во-первых, только что вернувшись из Украины и Судана, я могу заверить вас, что самая очевидная и необходимая стратегия — это установление мира. Войны, насилие и преследования заставили 120 миллионов человек во всем мире стать вынужденными переселенцами, и эта цифра растет уже 12 лет подряд. Без мира они не смогут вернуться домой, и эта цифра не сможет уменьшиться.

Некоторые из них действительно заслуживают. Но только если они справедливы, законны, эффективны, соблюдают права человека, ослабляют давление на систему предоставления убежища и способны завоевать доверие общества. Как выглядят такие стратегии?

То, что люди ожидают от политических лидеров решения проблем, которые ставит иммиграция, неудивительно. Недавно председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что несколько европейских правительств рассматривают „инновационные стратегии“, которые позволят решать вопросы предостaвления убежища „дальше от внешних границ ЕС“, заявив, что такие идеи „безусловно, заслуживают нашего внимания“.

Немногие политические тактики приносят такой же успех, как тактика запугивания. Но такие действия создают лишь иллюзию контроля. Они не только нарушают законы и основные права человека, они еще и не учитывают причины, по которым люди становятся мигрантами: конфликты, насилие, преследования, бедность, изменение климата — главные проблемы нашего времени.

Строить стены, отправлять лодки обратно, перераспределять беженцев и мигрантов в другие страны... В год, насыщенный выборами, популисты уверяют избирателей, что так они смогут вернуть контроль над всем — от границ и количества мигрантов до рынка труда, системы здравоохранения и национальной безопасности.

Это уже должно стать стандартной практикой. Но что касается „инновационных стратегий“, то один из новаторских подходов, предложенных УВКБ ООН, предусматривает рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища как на региональном уровне (в стране проживания людей, нуждающихся в защите или в первой стране, куда они бежали), так и внутри ЕС, следующим образом: наиболее сложные и заслуживающие доверия дела будут рассматриваться в странах ЕС, а менее обоснованные — в безопасных третьих странах. Оттуда людей легче будет вернуть на родину, если это необходимо, а тех, кто

признан беженцем, можно будет допустить в Европу. Все ходатайства будут рассмотрены справедливо и должным образом.

Дополнительные возможности позволят странам-участницам ЕС с самого начала направлять прибывающих в нужные места. Крайне важно, что право на территориальное убежище будет сохранено.

Такой подход должен стать частью более широкой стратегии, направленной на решение проблем уязвимых людей, вынужденных мигрировать. Он может включать в себя сеть т.н. „центров одного окна“ для беженцев и мигрантов, где те смогут получить доступ ко всему, от базовой гуманитарной помощи до информации о получении убежища и помощи в поиске пропавших родственников. Такие центры могли бы также предоставлять консультации по легальным способам въезда в европейские страны или оказывать помощь мигрантам в безопасном возвращении домой, если они этого захотят. Подобные „офисы безопасной мобильности“ были опробованы в странах Америки, предоставляя жизненно важную поддержку для мигрантов.