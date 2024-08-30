Источник подчеркнул, что наряду с этой расследуются и другие версии, такие как техническая неисправность и ошибка пилота.

Источники разных СМИ, в том числе Би-би-си, ранее говорили, что версия ошибки пилота исключается. Американский источник Wall Street Journal, первой написавшей о потере самолета в четверг, напротив, называл ее вероятной.

Также все источники говорили, что F-16 не был сбит российскими огневыми средствами.

Украинское командование, признавая потерю самолета, ни о каких версиях не говорило, указывая, что они изучаются специальной комиссией.

О версии, что F-16 был сбит украинскими средствами ПВО, в последний час написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, известная своей постоянной публичной критикой украинского генералитета. Она утверждает, ссылаясь на свою информацию, что самолет был сбит комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

Безуглая и этот эпизод ставит в вину украинскому командованию с его „культурой вранья“. Командование пока не ответило на это обвинение.

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