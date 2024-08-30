Война в Украине: две просьбы Киева, которые не выполнил Евросоюз

Главной темой встречи в Брюсселе была российская агрессия против Украины. Ее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в столицу Евросоюза, чтобы обсудить с коллегами два главных вопроса: снятие ограничений на использование ВСУ западного оружия на территории России и задержки в поставках вооружений.

„Венгрия должна понять, что она изолирована, - заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. - Венгрия может нарушить порядок ЕС, но она не является мейнстримом и никогда им не станет. Многие страны с нетерпением ждут, когда закончится правление отдельных личностей“. То, что встреча прошла не в Будапеште, - это четкий сигнал того, что страны ЕС не согласны с венгерской международной политикой и тем, как ее власти относятся к председательству в Совете ЕС, подчеркнул министр иностранных дел Литвы.

Венгрию лишили права провести эту встречу, чтобы продемонстрировать Будапешту, что существуют определенные правила и роли, соответствия которым Евросоюз ожидает от страны-председателя Совета ЕС, сказала глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, венгерским властям следует учесть не только эти требования, но и то, что Евросоюз непоколебимо поддерживает Украину.

Поддержала Борреля и министр иностранных дел Бельгии, председательствовавшей в Совете ЕС в первом полугодии 2024 года. „Это явный знак неодобрения позиций, отстаиваемых Венгрией на международной арене, особенно в отношении войны, развязанной Россией, - пояснила Хаджа Лахбиб. - Председательствующая страна должна защищать и укреплять общую линию стран-членов ЕС, а не вести параллельную дипломатию, которая ослабляет союз“.

Одна из самых интенсивных встреч министров иностранных дел за последние пять лет - так охарактеризовал прошедшее 29 августа в Брюсселе заседание глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. И это при том, что встреча была неформальной. Изначально Совет ЕС по иностранным делам должен был собраться в Будапеште, так как Венгрия с июля по ротации председательствует в Совете Европейского Союза. Однако Боррель, воспользовавшись своими полномочиями, настоял на проведении заседания в Брюсселе. Он пояснил это тем, что ряд позиций венгерского правительства идут вразрез с общей внешней политикой ЕС.

„Сейчас мы находимся в совершенно иной ситуации, чем перед началом лета, - сказал он журналистам в преддверии заседания, имея в виду успешное наступление украинской армии на территории РФ,- поэтому я надеюсь, что за нашей встречей последуют важные решения“. По его мнению, от смелых решений, которые необходимо принимать быстро, чтобы воспользоваться импульсом, заданным успехами ВСУ в Курской области, зависит долгосрочная безопасность Европы. „Мы доказали, что можем победить Россию вопреки всему“, - подчеркнул Кулеба.

Боррель, стоя рядом с ним, назвал украинцев храбрыми людьми, которые удивили мир, совершив дерзкую атаку на РФ, и разрушив миф о ее непобедимости. „Они показали, что нарратив Путина был абсолютно ложным, - сказал он. - Именно операция в Курске нанесла удар по путинскому нарративу об этой войне“. По словам верховного дипломата ЕС, многие члены блока поддержали эту операцию.

Снятие ограничений на использование оружия

Боррель уже довольно давно выступает за снятие ограничений на использование Украиной западных вооружений против российских военных объектов. „Оружие, которое мы предоставляем Украине, должно иметь полноценное применение, чтобы Украина могла атаковать те места, откуда их бомбит Россия, иначе это оружие бесполезно“, - подчеркнул он вновь перед встречей Совета ЕС по иностранным делам.

В качестве одного из аргументов Боррель привел перед встречей такие данные: с начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине более 14 000 беспилотников, почти 10 000 ракет и еще больше корректируемых бомб. Значительная их часть была запущена именно с российской територии.