Встреча в Брюсселе: решение об ударах по целям в России страны ЕС будут принимать самостоятельно

По словам Борреля, министры на неформальной встрече в Брюсселе обсудили снятие ограничений и пришли к выводу, что решение будет принимать каждая страна Евросоюза самостоятельно, исходя из целесообразности.

Боррель добавил, что страны ЕС не нашли общего решения по разблокированию шести миллиардов евро на поставки вооружений Украине по линии европейского Фонда мира.

„Шесть миллиардов евро остаются заблокированными Венгрией, эти деньги предназначены для стран ЕС, чтобы компенсировать поставки оружия Украине, я считаю это вето неприемлемым“, – заявил Боррель.

Ранее Будапешт пообещал заблокировать выделение средств для Украины на военные поставки из Фонда мира в ответ на решение Киева прекратить прокачку нефти ЛУКОЙЛ. Как заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто, страна не станет одобрять новую помощь Украине, пока ограничения не будут сняты, а заблокированные средства станут компенсацией странам Евросоюза.

Нидерланды не возражают против использования предоставленных Украине истребителей F-16 для ударов по российской территории, заявил командующий Вооруженными силами страны Онно Эйхельсхейм.

В интервью нидерландскому общественному вещателю NOS Эйхельсхейм в четверг сказал, что Украина „может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, по своему усмотрению — с условием, что она соблюдает гуманитарные законы войны“.

„Мы не налагали каких-либо ограничений на использование и дальность действия F-16, если при этом соблюдаются законы ведения войны“, — отметил командующий.

По данным британского журнала Economist, в последний день июля Украина получила 10 из запланированных 79 истребителей F-16. При этом газета Times писала, что первые шесть самолетов поставили Нидерланды.

Всего власти Нидерландов обещали поставить Киеву 24 истребителя F-16.

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