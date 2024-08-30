Главный тренер „Левадии“ о чемпионском титуле: осталось 11 игр, и сейчас я думаю только о дерби

„Дерби - это всегда дерби. Я надеюсь, что моя команда проделает хорошую работу и возьмет три очка. Для меня очень важно, чтобы мы победили и продолжили в том же духе“, — сказал Торрес, чья команда занимает первое место в турнирной таблице Премиум-лиги, опережая ближайшего преследователя „Нымме Калью“ на 15 очков. Об этом пишет Soccernet.

Торрес, говоря на предматчевой пресс-конференции о чемпионском титуле, подчеркнул стабильную работу своей команды с начала сезона. Сейчас его внимание сосредоточено на предстоящем дерби, где он нацелен на победу и три очка. Он выразил уважение к „Флоре“, отметив их силу и высокий уровень игры. Торрес также добавил, что впереди еще 11 матчей, и его приоритет — качественная подготовка и достижение хорошего результата в каждой последующей игре.

Для Торреса таллиннское дерби — это очень интересное событие, хотя он и утверждает, что его мотивация всегда остаётся одинаковой, независимо от соперника. Он понимает, что для многих это особенная игра, но сам настраивается на неё также, как и на другие матчи. Торрес отметил, что у „Флоры“ было больше времени на восстановление перед дерби, но он не считает это поводом для жалоб. Он подчеркнул: „Победа важна, и игроки это знают“.

Испанский тренер прокомментировал и игру вратаря сборной Эстонии в Испании, отметив, что игра в испанской Ла Лиге — отличная возможность для Карла Якоба Хейна. Он считает, что уровень испанской лиги очень высок, и этот опыт позволит Хейну не только улучшить свои навыки, но и вернуться в „Арсенал“ более опытным игроком.

Сегодня на стадионе „А. Ле Кок Арена“ пройдет 102-е Таллиннское дерби. Начало матча запланировано на 19:30.

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