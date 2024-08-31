31.08.2024, 12:30
Политолог Антон Шеховцов: „Это самый большой страшный сон Запада о распаде России, в который я не верю“
ФОТО: Фото предоставлено Антоном Шеховцовым
„Когда замечают, что санкции не работают, говорят, что нужно их отменять. Но я говорю в ответ: они не работают, потому что они не введены нормально, так, как они должны быть введены“.
19 августа в „деревне капитанов“ Кясму состоялась традиционная дискуссия в рамках цикла бесед „Голоса России“, организованного „Фондом открытой Эстонии“. В этот раз беседовать пригласили политолога Антона Шеховцова и писательницу, и художницу Екатерину Марголис. Модерировал дискуссию историк Давид Всевиов.
Уже заказано?