ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (918-й день) | WSJ: в Украине разбился F-16. Во время российской атаки на украинских АЭС отключились четыре энергоблока
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на четверг и утром
Российские войска в ночь на 29 августа нанесли удар дронами по Киеву. Как сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко, воздушная тревога из-за атаки дронов продолжалась шесть часов. Силы ПВО, по данным Попко, сбили около 15 беспилотников. Ни один дрон не достиг цели, подчеркнул он. Обломки сбитых беспилотников упали в трех районах города: Голосеевском, Днепровском и Деснянском, где возник пожар в нежилом здании. Жители Киева не пострадали. Глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе сбитые обломки повредили окна и двери в квартире на шестом этаже жилого дома. В квартире обнаружили небольшой обломок, похожий на гайку. В Деснянском районе обломки дрона упали в коттеджном поселке, загорелась беседка, добавил Кличко.
В Севастополе российские силы отразили атаку ВСУ, заявил назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. По предварительной информации, силы ПВО уничтожили в акватории Черного моря четыре беспилотника и три безэкипажных катера. По информации Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.
В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что с 1:55 до 2:20 ночи военные сорвали попытку украинских морских дронов совершить атаку на Крымский полуостров, уничтожены три безэкипажных катера. Кроме того, в Крыму сбили три беспилотника. По данным министерства, также два беспилотника сбили над Брянской областью и один над Белгородской областью.
Город Шебекино Белгородской области попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, один человек погиб и двое ранены. В результате атаки повреждены административное здание и социальный объект, загорелся легковой автомобиль.
Российские войска продвинулись к западу и востоку от города Угледар Донецкой области, сообщил в ночь на 29 августа OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины. Аналитики зафиксировали продвижение возле Угледара и Павловки (село расположено в четырех километрах от города). Также сообщается, что российские военные продвинулись в Новогродовке, Торецке, Михайловке и возле Пантелеймоновки.
Основные новости к полудню
Вооруженные силы РФ в ночь на 29 августа нанесли удар по Украине, применив пять ракет, в том числе три управляемых авиационных ракеты Х-59/69, а также 74 ударных беспилотника „Шахед-131/136“, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. По его словам, силы ПВО сбили две ракеты Х-59/69, а также 60 ударных дронов. Еще 14 беспилотников упали на территории Украины. Силы ПВО отражали атаку в Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областях.
В городе Черкассы в результате атаки БПЛА произошел пожар на территории частного предприятия, сообщили в областной администрации. В Киевской области, по информации властей, поврежден жилой дом, в трех местах загорелась трава. В Харьковской области из-за атаки ракеты Х-59 в Харьковском районе загорелась трава на площади 200 квадратных метров, заявили в администрации. В Кировоградской области сбили один дрон над Александрийским районом, никто не пострадал.
В Беларуси, предположительно, впервые применили авиацию для того, чтобы сбить российский дрон, залетевший на территорию страны, сообщил мониторинговый проект „Беларускі Гаюн“. По его данным, во время атаки войск РФ по Украине один из „Шахедов“ залетел на территорию Беларуси в Ельском районе. В это время там находился истребитель ВВС Беларуси, который 20 минут пытался уничтожить беспилотник.
Мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов сообщил, что 29 августа город попал под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. В результате атаки повреждения получили железнодорожные пути станции „Льгов-Киевский“, два жилых дома, склад одного из комбинатов города. Никто из жителей не пострадал. Льгов — крупный железнодорожный узел, от него отходят железнодорожные линии в направлении Брянска, Воронежа, Курска и Украины.
Главные новости второй половины дня
Министерство обороны РФ, комментируя наступление ВСУ в Курской области, сообщило, что в минувшие сутки войска РФ отразили четыре атаки штурмовых групп возле населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречное, а также сорвали попытки атак подразделений ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька.
Глава компании „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий заявил в интервью „Би-би-си“, что не ждет блэкаута в Украине ближайшей зимой. „Я думаю, что следующей зимой нас ждет много испытаний. Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута“, — сказал он. Кудрицкий отметил, что в этом году энергетическая система Украины лучше готова к зиме, чем год назад. За год „Укрэнерго“ удалось объединить украинскую и европейскую энергосистемы, что позволяет импортировать электроэнергию из Европы.
В Кремле назвали „воровством“ передачу Украине доходов от замороженных российских активов. „Это не что иное, как незаконная экспроприация, по-русски говоря, воровство наших денег“, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге 29 августа. В мае страны ЕС окончательно договорились, что будут передавать на поддержку Украины доходы от российских активов, замороженных в Европе после начала войны (это примерно 190 миллиардов евро, которые будут ежегодно приносить около пяти миллиардов евро прибыли). Киеву уже направили первые 1,5 миллиарда евро.
Первая баллистическая ракета, созданная в Украине, имеет дальность действия 600-700 километров, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. О том, что Украина создала и испытала свою первую баллистическую ракету, 27 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский, не приведя подробностей.
В Украине разбился истребитель F-16, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Инцидент, по данным издания, произошел в понедельник. Самолет упал во время массированного российского обстрела, но предварительная причина падения — ошибка пилота.
Это первая потеря F-16, поставленных в Украину западными странами. Первые американские F-16 поступили на вооружение ВСУ в начале августа 2024 года. Как писал The Economist, Киеву передали десять истребителей, а до конца 2024 года в страну прибудут еще 20 самолетов американского производства. Также истребители уже передали Нидерланды, сколько именно — неизвестно.
Ближе к вечеру украинский военный источник на условиях анонимности подтвердил Би-би-си, что один из полученных Киевом истребителей F-16 действительно уничтожен. По словам источника, F-16 разбился не от российского огня, но и не из-за ошибки пилота, как утверждал источник Wall Street Journal. Причина пока не установлена, идет расследование.
Официально Воздушные силы ВСУ признали факт гибели летчика 26 августа, но не потерю самолета.
Украина может применять полученные от Нидерландов истребители F-16 на территории России. Об этом в интервью радиовещательной корпорации NOS сказал командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм. „Предоставляемые нами ресурсы могут быть использованы Украиной по своему усмотрению при условии соблюдения гуманитарного права. <…> Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну. Я думаю, мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло“, — сказал командующий.
Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак представят администрации США список потенциальных целей на территории России, по которым могут быть нанесены удары американским оружием, сообщает CNN со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады.
Собеседник телекомпании говорит, что на этой неделе Умеров и Ермак проведут встречи с американскими чиновниками, чтобы „попытаться убедить Белый дом в необходимости отменить ограничения на удары дальнобойным оружием по российской территории“. „Они предоставят список приоритетных целей, без которых будет трудно поменять ход войны в пользу Украины“, — сказал источник CNN.
По сведениям этого СМИ, Умеров должен встретиться с министром обороны США Ллойдом Остиным в пятницу,
Власти Украины заявили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что 26 августа, когда войска РФ нанесли массированный удар по Украине, от электросети были отключены несколько энергоблоков украинских атомных электростанций. Об этом говорится в письме постоянного представительства Украины при МАГАТЭ, направленном в агентство 28 августа.
В результате российской атаки, заявили представители Украины, в 08:58 утра от электросети отключились первый, третий и четвертый энергоблоки Ровенской АЭС. Кроме того, в 09:05 мощность Южно-Украинской АЭС была снижена до 1800 мегаватт, а в 17:10 третий энергоблок этой станции отключили от сети из-за колебаний в национальной энергосистеме Украины.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя эту информацию, заявил 29 августа, что российские удары по энергетике — „это больше, чем террор гражданских“. По его словам, Россия „угрожает миру ядерной катастрофой“.