ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (918-й день) | WSJ: в Украине разбился F-16. Во время российской атаки на украинских АЭС отключились четыре энергоблока

Министерство обороны РФ, комментируя наступление ВСУ в Курской области, сообщило, что в минувшие сутки войска РФ отразили четыре атаки штурмовых групп возле населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречное, а также сорвали попытки атак подразделений ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька.

Глава компании „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий заявил в интервью „Би-би-си“, что не ждет блэкаута в Украине ближайшей зимой. „Я думаю, что следующей зимой нас ждет много испытаний. Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута“, — сказал он. Кудрицкий отметил, что в этом году энергетическая система Украины лучше готова к зиме, чем год назад. За год „Укрэнерго“ удалось объединить украинскую и европейскую энергосистемы, что позволяет импортировать электроэнергию из Европы.

В Кремле назвали „воровством“ передачу Украине доходов от замороженных российских активов. „Это не что иное, как незаконная экспроприация, по-русски говоря, воровство наших денег“, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге 29 августа. В мае страны ЕС окончательно договорились, что будут передавать на поддержку Украины доходы от российских активов, замороженных в Европе после начала войны (это примерно 190 миллиардов евро, которые будут ежегодно приносить около пяти миллиардов евро прибыли). Киеву уже направили первые 1,5 миллиарда евро.

Первая баллистическая ракета, созданная в Украине, имеет дальность действия 600-700 километров, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. О том, что Украина создала и испытала свою первую баллистическую ракету, 27 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский, не приведя подробностей.

В Украине разбился истребитель F-16, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Инцидент, по данным издания, произошел в понедельник. Самолет упал во время массированного российского обстрела, но предварительная причина падения — ошибка пилота. Это первая потеря F-16, поставленных в Украину западными странами. Первые американские F-16 поступили на вооружение ВСУ в начале августа 2024 года. Как писал The Economist, Киеву передали десять истребителей, а до конца 2024 года в страну прибудут еще 20 самолетов американского производства. Также истребители уже передали Нидерланды, сколько именно — неизвестно. Ближе к вечеру украинский военный источник на условиях анонимности подтвердил Би-би-си, что один из полученных Киевом истребителей F-16 действительно уничтожен. По словам источника, F-16 разбился не от российского огня, но и не из-за ошибки пилота, как утверждал источник Wall Street Journal. Причина пока не установлена, идет расследование. Официально Воздушные силы ВСУ признали факт гибели летчика 26 августа, но не потерю самолета.

Украина может применять полученные от Нидерландов истребители F-16 на территории России. Об этом в интервью радиовещательной корпорации NOS сказал командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм. „Предоставляемые нами ресурсы могут быть использованы Украиной по своему усмотрению при условии соблюдения гуманитарного права. <…> Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну. Я думаю, мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло“, — сказал командующий.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак представят администрации США список потенциальных целей на территории России, по которым могут быть нанесены удары американским оружием, сообщает CNN со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады. Собеседник телекомпании говорит, что на этой неделе Умеров и Ермак проведут встречи с американскими чиновниками, чтобы „попытаться убедить Белый дом в необходимости отменить ограничения на удары дальнобойным оружием по российской территории“. „Они предоставят список приоритетных целей, без которых будет трудно поменять ход войны в пользу Украины“, — сказал источник CNN. По сведениям этого СМИ, Умеров должен встретиться с министром обороны США Ллойдом Остиным в пятницу,