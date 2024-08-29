Израиль проводит крупнейшую операцию на Западном берегу за последние 20 лет: что там происходит?

Считается, что это самая крупная израильская операция на Западном берегу за последние 20 лет.

Параллельно с операцией ЦАХАЛ на Западном берегу продолжаются военные действия в секторе Газа, начавшиеся после беспрецедентного нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября прошлого года.

На прошлой неделе ООН сообщила, что в результате израильских авиаударов на Западном берегу с 7 октября были убиты 128 палестинцев, включая 26 детей. Всего за тот же период на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, было убито 607 палестинцев, в том числе 11 — израильскими поселенцами.

По израильским данным, по меньшей мере 19 израильтян, включая солдат, были убиты в результате нападений палестинцев или во время армейских операций на Западном берегу.

Где находится Западный берег и кто его контролирует?

Западный берег реки Иордан расположен к западу от Иерусалима. По данным Палестинского центрального статистического бюро, на этой территории проживает около 3,2 миллиона человек, большинство из них — палестинцы. Однако на этой территории также находятся израильские поселения, которые международное право считает незаконными.

В 1947 году основатели современного Израиля договорились, что большая часть Западного берега должна стать частью будущего палестинского государства. Однако Израиль отказался от этого плана после нападения арабских стран. После перемирия Иордания оккупировала эту территорию в 1950 году. В ходе Шестидневной войны 1967 года израильские войска отняли у нее эту территорию и оккупировали ее.

В 1970-1980-х годах Израиль создал там поселения, что вызвало недовольство арабского населения и протест международного сообщества. Палестинцы устраивали восстания на Западном берегу в 1987-1993 и в 2000–2005 годах.

В 1988 году Иордания отказалась от своих притязаний на Западный берег. После подписания соглашений в Осло в 1993 году Палестинская администрация управляет частью территории, а остальная часть находится под прямым управлением Израиля.