На Японию обрушился мощный тайфун „Шаньшань“. Есть погибшие, миллионы людей эвакуированы

К вечеру четверга тайфун несколько ослаб (как это обычно бывает после выхода на берег) и достиг показателей „сильного тропического шторма“. Однако к моменту, когда столб циклона дошел до японского острова Кюсю, скорость ветра в нем достигала 70 м/с.

Вызванные „Шаньшанем“ оползни и обрушение крыш привели к гибели по меньшей мере четырех человек, около сотни получили ранения.

Один местный житель уже почти сутки числится пропавшим без вести. В море было найдено тело, однако оно пока не опознано: возможно, это еще один погибший, сообщает Русская служба BBC.

По меньшей мере 237 тыс. домов временно остались без электроэнергии. В южных регионах страны остановлено движение поездов, закрыты автомагистрали, японские аэропорты отменили порядка 700 рейсов.

Крупные промышленные компании, в том числе Nissan и Toyota, временно закрыли свои заводы на всей территории страны, чтобы не подвергать опасности сотрудников, а также из-за возможной нехватки запчастей.

Трое погибших в префектуре Айти, расположенной примерно в 1000 км от Кюсю — члены одной семьи: пожилая супружеская пара и мужчина 30 лет. Их дом был разрушен порывами шквального ветра незадолго до того, как тайфун обрушился на побережье.

Спустя несколько часов из-под обломков дома спасателям удалось вытащить двух родственниц погибших, которым посчастливилось выжить: обеим спасенным женщинам около 40.

Как сообщает японская телекомпания NHK, по меньшей мере 39 человек пострадали от разрушительных действий стихии в префектурах Кагосима и Миядзаки.

Самый тяжелый удар тайфуна принял на себя прибрежный город Миядзаки, где порывы ветра повредили порядка 200 зданий, в результате чего были ранены несколько десятков человек.

В некоторых районах префектуры выпало рекордное для августа количество осадков: на город Мисато за двое суток с неба обрушилось в общей сложности почти 800 мм дождя, сообщает JMA.