Названы имена ещё пяти обвиняемых в теракте в „Крокусе“

Речь идёт об Шахромджоне Гадоеве, Зубайдулло Исмоилове, Хусейне Хамидове, а также Мустакиме и Умеджоне Солиевых. Их обвиняют в участии в террористической организации, теракте и подготовке к нему, незаконном хранении оружия и изготовлении взрывчатки.

Теракт в „Крокусе“ произошел 22 марта 2024 года, когда вооруженная группа ворвалась в концертный зал и начала стрельбу по людям. нападавшие подожгли здание и скрылись. В результате атаки погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали.

В мае глава ФСБ Александр Бортников говорил, что по делу о теракте в концертном зале были задержаны более 20 человек. Всего в деле 12 обвиняемых, в их числе те, кто, по версии следствия, обеспечивал исполнителей теракта жильем, транспортом, средствами связи.

16 августа суд продлил арест четырёх предполагаемых исполнителей теракта — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Все они – граждане Таджикистана.

В августе свой арест по делу обжаловали другие подозреваемые — Алишер Касимов, Исроил Исломов, Диловар Исломов и Аминчон Исломов.

О своей причастности к теракту заявила организация „Вилаят Хорасан“ – афганская ячейка группировки „Исламское государство“, признанной террористической организацией и запрещенной во многих странах мира.

Российские власти заявляли, что к теракту в концертном зале может быть причастна Украина. Киев это категорически отвергает, никаких доказательств Москва не предоставляла.

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