Таллиннское отделение Isamaa: назначение старейшиной Ласнамяэ Юрченко — это проблема

Правление отметило, что Юрченко неоднократно, в последний раз — считанные недели назад, публично высказывала мнение, что переход на эстоноязычное образование не является правильным шагом. Руководство таллиннского отделения Isamaa напоминает, что Юрченко высказала мнение, что реформа по переходу на обучение на эстонском языке, решение о которой было принято, в частности, при участии социал-демократов, является „ужасной“.

„Мы имеем дело с проблемой, обсуждение которой с коалиционными партерами мы считаем крайне важным“, - подчеркнула председатель таллиннского отделения партии Isamaa Рийна Солман.

„Для Isamaa высказывания Юрченко являются серьезной проблемой. Переход на полностью эстоноязычное образование затрагивает жителей Эстонии по-разному, в зависимости от региона. Более четверти родителей и учащихся, которых касается этот переход, проживают в Ласнамяэ. Поэтому важно, чтобы старейшина района Ласнамяэ придерживался и продвигал согласованные в коалиции позиции“, - сказала Солман и добавила, что назначение Юрченко старейшиной района посылает неверный сигнал.

„Так как Юлианна Юрченко поставила под сомнение переход на эстоноязычное образование, мы считаем необходимым обсудить этот вопрос вместе с коалиционными партнерами“, - отмечает правление таллиннского отделения Isamaa.

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