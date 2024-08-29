Гойдина вошла в пятерку лучших после короткой программы на юниорском Гран-при по фигурному катанию. „Хочется увезти из Риги медаль, чтобы осуществить свою мечту“

Элина Гойдина получила 62,05 балла за короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Риге, набрав 62.05 балла. Лидирует японка Мао Симада с 71,67 баллами, на втором месте находится Икура Кушида (66,36 балла), а третье место занимает Наён Ко из Южной Кореи (64,06 балла).

„Я довольна тем, как сегодня прокатала короткую программу, совсем почти не нервничала. Да и утром на тренировке все получалось. Может, дело в том, что я много раз уже выступала на этом катке, мне тут комфортно как дома. Если честно, мы приехали сюда с самыми амбициозными планами - хочется увезти из Риги медаль. И не только из-за спортивных причин.

Мне очень это нужно - потому что я хочу заработать денег на мою мечту. Я очень, очень хочу купить вторую собаку, той пуделя - чтобы летать с ним по соревнованиям. Это стоит дополнительных денег, поэтому родители сказали, что если сама смогу на это зарабатывать - они разрешат. Моя короткая программа поставлена под музыку из фильма „Пятый элемент“, хотя мы, если честно, долго мучались с выбором музыки.

Но когда тренер предложил эти треки - мне сразу понравилось. Фильм я смотрела в детстве, но какие-то эпизоды хорошо помню. Костюм придумала моя мама по мотивам кино. Шили платье в Эстонии, в ателье, которое с самого детства помогает мне с костюмами“, — сказала действующая чемпионка Эстонии после короткой программы.

Произвольная программа у юниорок пройдет в пятницу во второй половине дня. Эстонию на этапе Гран-при в Риге также представляют танцоры Арина Беляева и Фредерик Мерило, которые выступят в пятницу утром.

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