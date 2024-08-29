Из Латвии не дали вывезти 15 новых автомобилей Porsche: таможня подозревает попытку обойти санкции

Экспортная декларация и сопроводительные документы на экспорт 15 новых автомобилей Porsche в Казахстан были поданы на оформление в Резекненский пункт таможенного контроля 7 августа. Экспортируемый груз был доставлен в Латвию автотранспортом, а далее его планировалось транспортировать по железной дороге.

По результатам анализа информации о рисках у таможенников возникли подозрения, что автомобили могут не быть доставлены получателю в Казахстане, а оказаться в России. По этой причине сотрудники таможни не разрешили вывезти эксклюзивные автомобили из Латвии за пределы ЕС.

В Таможенном управлении Службы госдоходов также рассказали, что информация о рисках, связанных с конкретной попыткой обойти санкции, направлена их коллегам из Германии.

За первые семь месяцев текущего года Таможенное управление VID выявило 4814 нарушений, связанных с несоблюдением санкций, введенных в отношении России и Беларуси. В 2023 году всего было предотвращено 7789 случаев нарушения санкций.