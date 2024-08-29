Испанский дуэт продолжает работу: „Левадия“ продлила контракт с главным тренером Курро Торресом и его помощником

Курро Торрес, ставший главным тренером „Левадии“ в 2023 году, и Хосе Висенте Сото, ставший ассистентом тренера, вместе с командой завоевали Кубок Эстонии и сейчас уверенно движутся к титулу чемпиона Эстонии. Остается 11 игр, и отрыв от ближайшего преследователя составляет уже 15 очков.

„Я очень счастлив в „Левадии“! Благодарен за доверие, и мы продолжим вместе!“ сказал главный тренер Курро Торрес в пресс-релизе. „Мы всегда чувствовали доверие со стороны клуба и игроков. Мы всегда работаем профессионально, и игроки понимают, что я от них хочу. Надеемся, что продолжим двигаться вперед вместе“.

„Сейчас мы на пути к выполнению нашей цели (титул чемпиона). Вместе мы делаем шаги к тому, чтобы становиться все лучше и лучше“, — добавил испанец.

„Клуб очень рад, что мы прошли этот путь вместе на протяжении двух сезонов, и этот путь будет продолжен, их профессионализм в нашей рабочей среде будет продолжаться. Мы движемся вместе к общим целям“, — говорится в пресс-релизе клуба.

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